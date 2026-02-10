Conmovedor video del rescate de una gata que había quedado atrapada en vivienda colapsada en Bogotá

El Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Alcaldía Local de Kennedy lideraron el rescate de Lucía, una gata de 10 años que quedó atrapada en el tercer piso de una vivienda colapsada en el barrio Roma, en la calle 57C sur con carrera 79D, en el suroccidente de la capital.

La intervención se inició luego de que las autoridades recibieran información sobre la presencia del animal en el lugar de la emergencia. Tras la alerta, se activó la articulación interinstitucional con el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

“Les va a estresar y a frustrar muchísimo”: médico veterinario dice cuál es el juguete que debe evitar darle a un gato

Al llegar al punto, los equipos confirmaron que la estructura presentaba un alto riesgo de colapso, lo que impidió el ingreso directo a la vivienda y obligó a realizar maniobras de rescate que no pusieran en riesgo al personal.

Fueron días de trabajo con @animalesbog, @bomberosbogota y @alcaldiakennedy para sacarla con vida. Le pusieron jaulas con comida e incluso usaron prendas de Jimena, su dueña, para que reconociera el olor y se animara a entrar. Pero 🐈 estaba muy asustada. pic.twitter.com/i9mIZY9ltd — IDIGER (@IDIGER) February 9, 2026

Durante varios días se intentó el rescate mediante el uso de una jaula trampa, teniendo en cuenta que la gata no presentaba heridas visibles y se movilizaba dentro de la estructura afectada.

Finalmente, el domingo 8 de febrero de 2026, la jaula fue ubicada en el segundo nivel de la vivienda, lo que permitió que Lucía ingresara y fuera rescatada de manera segura. Una vez extraída, el equipo evidenció signos de deshidratación, encías pálidas y un colmillo fracturado.

Anoche movieron la jaula al segundo piso y finalmente funcionó: a las 10:30 p.m. Lucía entró. Hoy ya está con su familia y en revisión veterinaria por deshidratación, pero se recupera bien.



En Bogotá, cada vida es nuestra prioridad. 🐾 pic.twitter.com/cFIE68SDcf — IDIGER (@IDIGER) February 9, 2026

Por esta razón, fue trasladada a la clínica veterinaria de la Alcaldía Local de Kennedy, donde recibió atención primaria y quedó hospitalizada para seguimiento médico. La dueña del animal fue informada y pudo visitarla; su pronóstico es reservado mientras se evalúa su evolución.

“Desde la Alcaldía Local de Kennedy actuamos de manera articulada para proteger la vida en todas sus formas. Acompañamos este rescate con responsabilidad y cuidado, priorizando la seguridad del personal y el bienestar del animal”, señaló Karla Marín, alcaldesa local de Kennedy.