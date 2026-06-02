Las razones por las que Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, no ha recibido su millonaria herencia

Cuando Karl Lagerfeld murió el 19 de febrero de 2019, a los 85 años, dejó tras de sí uno de los legados más importantes de la industria de la moda.

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A pesar de las informaciones sobre que la herencia del magnate recaería en su gata Choupette, sin embargo, por diversas razones legales no ha sido posible.

El principal obstáculo tiene que ver con la legislación francesa. En Francia, los animales no pueden heredar bienes de manera directa, por lo que una mascota no puede figurar legalmente como heredera en un testamento.

Choupette Lagerfeld es la consentida del diseñador de modas que lleva las riendas de Chanel.

Aunque existen mecanismos para destinar recursos al cuidado de un animal, estos deben administrarse a través de personas o entidades responsables de su bienestar.

A ello se suma otro elemento: el contenido exacto del testamento de Lagerfeld nunca se hizo público. El diseñador era conocido por proteger celosamente su vida privada y los detalles de la distribución de su patrimonio permanecieron bajo estricta confidencialidad.

Diversas informaciones publicadas por medios europeos señalaron que la fortuna fue repartida entre varias personas de su círculo más cercano, incluidos colaboradores y amigos de confianza.

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Venta de la colección de Karl Lagerfeld

Cerca de 250 objetos, desde muebles hasta ropa, caricaturas e incluso una amplia colección de iPods, constituyen el último lote de bienes personales del modisto Karl Lagerfeld que se subastaron entre el 21 y el 31 de enero en París, organizada por Sotheby’s.

La subasta se realizó en línea, y es la quinta y última dedicada al famoso diseñador de Chanel o Fendi, fallecido en 2019 y conocido por su vasta curiosidad como coleccionista.

Karl Lagerfeld. Foto: FilmMagic

Entre las piezas más curiosas hay una serie de caricaturas que el propio Lagerfeld hizo de algunas de sus clientas y amigas, explicó a la AFP Pierre Mothes, vicepresidente de Sotheby’s France.

Entre ellas, la excanciller alemana Angela Merkel, la exministra de Cultura francesa Roselyne Bachelot o de Valérie Trierweiler, periodista y expareja sentimental del presidente francés François Hollande.

También hay conjuntos de ropa que vistió el propio Lagerfeld, como un jean Dior y una chaqueta de terciopelo, así como sus conocidas corbatas y guantes hechos a medida, o las botas Massaro.

*Con información de AFP.