¿Por qué su perro le entrega objetos de la nada? Expertos explican este peculiar comportamiento

Muchos dueños de mascotas se han preguntado por qué sus perros insisten en llevarles juguetes, calcetines, zapatos o cualquier objeto que encuentren en casa. Aunque a simple vista parece una conducta divertida o extraña, expertos en comportamiento canino aseguran que este gesto suele tener significados mucho más profundos.

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Una de las explicaciones más comunes es que el perro está intentando interactuar con su humano favorito. Al acercarse con un objeto, busca llamar su atención, iniciar un juego o simplemente compartir un momento de conexión. Incluso, en algunos casos, puede ser una invitación directa para que le lancen el juguete o participen en alguna actividad.

Los especialistas también señalan que cuando un perro lleva objetos a su dueño, puede estar demostrando afecto y confianza. De hecho, algunas publicaciones sobre comportamiento animal describen esta acción como una especie de “regalo”, una forma en la que el animal comparte algo que considera valioso con la persona a la que está más apegado.

El olor también juega un papel importante. Los perros tienen una estrecha relación con los objetos que conservan el aroma de sus dueños, por lo que no es extraño que elijan zapatos, medias o prendas de vestir para transportarlos por la casa. Estos elementos les generan seguridad y refuerzan el vínculo que tienen con sus cuidadores.

Expertos también advierten que no hay que dejar objetos pequeños al alcance de los peluditos porque podrían ingerirlos. y causar una tragedia innecesaria. Foto: Getty Images

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Además, los expertos recuerdan que los perros exploran el mundo principalmente a través de la boca y el olfato. Por eso, manipular y trasladar objetos forma parte de su comportamiento natural y de su manera de relacionarse con el entorno.

Así que la próxima vez que su mascota aparezca con una zapatilla, un peluche o un calcetín en la boca, quizá no se trate de una travesura. Para muchos perros, es simplemente una forma de decir: “confío en ti”, “quiero jugar contigo” o, incluso, “te traje un regalo”.