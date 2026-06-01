¿Banano, manzana o sandía? Las frutas que los perros pueden comer y las que deben evitar

Muchos dueños de mascotas suelen compartir pequeños trozos de comida con sus perros, pero no todos los alimentos son seguros para ellos. Aunque varias frutas pueden convertirse en un snack saludable, otras podrían representar riesgos para su salud.

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Expertos en nutrición animal coinciden en que algunas frutas aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra que pueden beneficiar a los perros cuando se ofrecen en cantidades moderadas y como complemento de su alimentación habitual.

Entre las frutas recomendadas se encuentran la manzana (sin semillas), el banano, las fresas, los arándanos, la pera y la sandía sin semillas. Estos alimentos pueden contribuir a la hidratación, fortalecer el sistema inmunológico y favorecer la digestión gracias a su contenido de fibra y nutrientes esenciales.

Los arándanos, por ejemplo, destacan por su alto contenido de antioxidantes y vitamina C, mientras que las fresas aportan fibra y compuestos antioxidantes que pueden complementar una dieta equilibrada.

Frutas que es mejor evitar darle a tu peludito

Sin embargo, no todas las frutas son aptas para los caninos. Veterinarios y especialistas advierten que las uvas y las pasas pueden provocar graves problemas renales. Asimismo, las semillas de algunas frutas como la manzana, así como los carozos de cerezas y duraznos, contienen sustancias potencialmente tóxicas para los perros.

También recomiendan evitar ofrecer cítricos en exceso, aguacate y frutas con altos niveles de azúcar, especialmente en perros con sobrepeso o condiciones médicas específicas.

No todas son aptas para los caninos. Foto: Getty Images

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¿Cuánta fruta puede comer un perro?

Los especialistas recuerdan que las frutas no deben reemplazar el alimento principal de la mascota. Según recomendaciones de nutrición animal, estos alimentos deben representar solo una pequeña parte de la dieta diaria y ofrecerse en porciones moderadas para evitar molestias digestivas.

Antes de incorporar nuevos alimentos a la dieta de un perro, lo más recomendable es consultar con un médico veterinario, especialmente si el animal tiene enfermedades, alergias o requerimientos nutricionales especiales