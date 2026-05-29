¿Cada cuánto tiempo se debe bañar a un gato? Mitos y realidades sobre su cuidado, contado por una experta

Aunque muchas personas creen que los gatos no necesitan bañarse porque pasan gran parte del día bañandose ellos mismos, expertos en salud felina aseguran que esta idea no siempre es cierta.

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La higiene de estos animales depende de algunas cosas como el tipo de pelaje, el estado de salud y hasta el contacto que tengan con sustancias peligrosas dentro del hogar.

Recientemente, especialistas explicaron que pese a la fama de limpios que tienen los gatos, sí existen momentos en los que un baño puede ser necesario.

Juan David Patiño, presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria, explicó que un gato sano podría bañarse dos o tres veces al año.

¿Cada cuánto se debe bañar un gato? Foto: Getty Images

Sin embargo, si el animal disfruta del agua o está acostumbrado desde pequeño, podría hacerlo incluso cada dos meses sin problema.

Uno de los mitos más repetidos es que bañar frecuentemente a un gato mejora su higiene, sin embargo, la realidad es distinta. Los veterinarios advierten que un exceso de baños puede afectar los aceites naturales de la piel y provocar problemas dermatológicos.

Por eso, antes de hacerlo, recomiendan evaluar si realmente lo necesita.

La frecuencia también cambia según el tipo de pelaje. Los gatos de pelo largo o semilargo requieren más cuidados porque acumulan polvo y suelen enredarse con facilidad.

En esos casos, el uso de productos especiales y cepillados constantes se vuelve fundamental para evitar molestias o infecciones.

Formas de hacer más cómodo el baño de los gatos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro punto importante tiene que ver con los riesgos dentro de la casa. Si el gato entra en contacto con productos de limpieza, químicos o sustancias tóxicas, el baño debe hacerse inmediatamente para impedir que el animal se intoxique al lamerse.

Los expertos también recomiendan evitar jabones para humanos o toallas húmedas para bebés, ya que podrían irritar la piel de los gatos.

Lo ideal es usar champús formulados especialmente para estos animales y mantener el agua tibia para reducir el estrés durante el proceso.

Más allá de la frecuencia, veterinarios y estilistas felinos coinciden en que el baño debe convertirse en una experiencia tranquila.

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Con caricias, premios y paciencia pueden hacer la diferencia para que el gato no asocie este momento con miedo o incomodidad.

Además, recomiendan secarlo cuidadosamente después del baño para evitar cambios bruscos de temperatura y reducir posibles enfermedades respiratorias posteriores.