¿Cómo hacer que su gato beba más agua? Cinco recomendaciones de expertos para que el felino se hidrate

Los gatos son mascotas que requieren de cuidados especiales y por ello se deben adoptar medidas que ayuden a cuidar su salud y a prolongar su condición de vida saludable.

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Uno de esos aspectos claves es el consumo de agua, pues así como ocurre con las personas, este líquido cumple un papel esencial en la alimentación y bienestar de los michis. Por ello, es indispensable que siempre tengan este producto limpio y fresco para mantenerse hidratados.

De acuerdo con los expertos, la falta de agua puede ocasionar deshidratación, que representa un riesgo importante para su salud, ya que puede favorecer problemas frecuentes como el estreñimiento, las infecciones urinarias y las obstrucciones en las vías urinarias.

Las fuentes de agua ayudan a motivar que los gatos beban más. Foto: Getty Images

En el caso de los gatos mayores, especialmente aquellos de 11 años o más, el consumo diario de agua se vuelve todavía más importante. Durante esta etapa, sus riñones requieren una mayor hidratación para funcionar adecuadamente y conservar un buen estado de salud.

Comida húmeda

En un video de TikTok, Juanjo (@juanjovetmascotas), un veterinario que comparte información sencilla para cuidadores felinos indica que una de las recomendaciones es brindarle alimentación húmeda.

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Según explica, estos productos aportan un extra de humedad que ayudan a que el gato beba más agua. Estos productos aumentan de manera natural la ingesta de líquidos sin necesidad de modificar de forma brusca las rutinas del gato.

Cambiar el agua de su bebedero todos los días

Los michis prefieren el agua fresca y limpia, así que renovarle el líquido diariamente ayudará a que se mantengan mejor hidratados, indica el sitio web especializado Cats Protection.

Los gatos deben consumir suficiente cantidad de agua para evitar problemas de salud. Foto: Getty Images

Distribuir varios bebederos en casa

A muchos gatos les gusta beber en diferentes espacios del hogar. Colocar recipientes con agua en distintos lugares facilitará que siempre tengan acceso a ella cuando sientan la necesidad de hidratarse.

Alejar el bebedero del arenero

El portal Experto Animal indica que el bebedero tiene que colocarse separado tanto de la comida como del arenero. De esta forma se evita ensuciar el agua, pues a los gatos no les gusta encontrar en su bebida residuos de nada. Además, es importante su tamaño y su forma, pues muchos ejemplares no toleran el contacto del recipiente con sus bigotes.

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Usar una fuente de agua

El agua en movimiento suele llamar la atención de los gatos, ya que la perciben más fresca y atractiva. Esto explica por qué muchos intentan beber directamente de la llave. Actualmente existen fuentes especiales para mascotas que ayudan a estimular el consumo de agua y pueden encontrarse fácilmente en tiendas para animales o en línea.