Guía para proteger a las mascotas del calor: prepárese para el fenómeno de El Niño en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que Colombia registrará las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Los modelos de previsión indican una probabilidad de consolidación del 82 % para el trimestre comprendido entre mayo y julio, indicador que se proyecta por encima del 90 % a partir de septiembre.

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Ante el incremento de las temperaturas en la capital, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), preparó un listado de medidas “con el fin de prevenir quemaduras, golpes de calor, deshidratación, exposición a material particulado y riesgos para nuestros animales de compañía”. El protocolo institucional busca mitigar el impacto de las variaciones climáticas en perros y gatos de la ciudad.

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Pautas para el cuidado doméstico y paseos diarios

La primera línea de manejo establece la necesidad de garantizar el acceso continuo a agua limpia y fresca, por lo que se sugiere retirar los recipientes de las zonas con exposición directa al sol para evitar el calentamiento del líquido. Asimismo, se recomienda mantener a los animales en espacios ventilados y restringir el contacto con humo, gases o cenizas.

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En lo que respecta a la actividad física en el espacio público, la entidad sugirió modificar las rutinas. “Limitar la actividad física y los paseos diarios entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la radiación solar es más intensa”, detalló el IDPYBA.

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El organismo explicó que las caminatas sobre asfalto o cemento caliente pueden producir quemaduras en las almohadillas de las patas. Adicionalmente, desaconsejó el uso de calzado para mascotas, ya que este accesorio altera la regulación natural de la temperatura corporal.

Factores genéticos y atención veterinaria

El instructivo técnico aclara que los animales con piel o pelaje blanco requieren la aplicación de bloqueadores solares formulados por profesionales.

De igual forma, señala que las razas de hocico chato, como los pugs y bulldogs, tienen una mayor predisposición a sufrir colapsos por calor, por lo que no deben realizar esfuerzos físicos en temperaturas elevadas. Ante cambios de comportamiento o síntomas de deshidratación, la instrucción es acudir a valoración médica y mantener al día las vacunas.

Protocolo para la fauna sin hogar

Por último, el documento promueve la atención de los animales en condición de calle mediante la instalación de puntos de hidratación y resguardo en áreas comunitarias.

“Cuando se suministre alimento a animales en condición de calle, los recipientes utilizados deben lavarse y retirarse después de la alimentación, con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades”, aclaró el IDPYBA. Esta última acción tiene como propósito evitar la proliferación de vectores y plagas en la vía pública por la acumulación de residuos orgánicos.