Las alertas por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño en Colombia siguen poniendo los ojos en el sector energético y a las autoridades encargadas del abastecimiento hídrico. Aunque el país todavía atraviesa la primera temporada de lluvias del año, diferentes entidades ya monitorean el comportamiento de los embalses ante el riesgo de una reducción significativa de precipitaciones durante el segundo semestre de 2026.

¿Bogotá está preparada para enfrentar el fenómeno de El Niño? Gerente general del Acueducto habla en SEMANA

Uno de los puntos que más preocupa actualmente es el nivel de almacenamiento de varias hidroeléctricas del país. De acuerdo con datos del operador XM, cerca de la mitad de los embalses del sistema energético nacional se encuentran por debajo del 70 % de llenado, un escenario que ha generado advertencias frente a la capacidad de respuesta ante un eventual fenómeno climático extremo.

Centrales eléctricas se preparan para encarar este fenómeno climático (en imagen, la Central Hidroeléctrica de Urrá). Foto: Central Hidroeléctrica de Urrá.

Según el reporte conocido, de las 23 hidroeléctricas que conforman el sistema interconectado nacional, 14 están por debajo del umbral mínimo recomendado del 80 % y, dentro de ese grupo, 10 ya registran niveles inferiores al 70 %. XM, administrador del mercado de energía mayorista, había advertido previamente que el sistema debería alcanzar un nivel agregado cercano al 80 % antes de finales de agosto para enfrentar de manera más estable un posible fenómeno de El Niño.

Actualmente, el nivel agregado de los embalses se ubica alrededor del 71,35 %, es decir, 8,65 puntos porcentuales por debajo de la meta considerada óptima por el operador energético. Entre los embalses con menores niveles aparecen Esmeralda, con un 47,95 %; Alto Anchicayá, con un 51,45 %; y El Quimbo, con un 56,19 %. También figuran Porce III, Punchiná, Muña, Porce II, Playas y Urrá I, todos por debajo del 70 %.

A pesar de que el sistema Chingaza se encuentra aproximadamente en el 50 % de llenado, “estamos 37 millones de metros cúbicos en el embalse de Chuza por encima de la curva guía y en el sistema completo estamos 21 millones de metros cúbicos por encima”, tal como contó Natasha Avendaño, gerente general del Acueducto en SEMANA.

Por su parte, la Presidencia de la República informó en abril de 2026 que se puso en marcha un plan de preparación ante la probabilidad de un nuevo fenómeno climático durante el segundo semestre del año. Entre las acciones contempladas aparecen estrategias para prevenir desabastecimiento de agua, fortalecer la capacidad energética y reducir riesgos de incendios forestales.

Se promueve el uso responsable de la energía y a fortalecer las reservas hídricas mientras continúan las proyecciones climáticas. Foto: Getty Images

El Ministerio de Minas y Energía también aseguró recientemente que, pese a las alertas existentes, actualmente no se proyecta un escenario de apagón nacional. Así lo indicó el ministro Edwin Palma, haciendo hincapié en que el Gobierno trabaja junto a generadoras y entidades regulatorias en más de 50 medidas para reforzar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.

En paralelo, EPM anunció un seguimiento técnico más estricto sobre el comportamiento de los caudales y el estado de sus embalses. La compañía hizo un llamado a promover el uso responsable de la energía y a fortalecer las reservas hídricas mientras continúan las proyecciones climáticas sobre el posible desarrollo del fenómeno de El Niño en Colombia.