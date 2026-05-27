Contraloría eleva preocupante alerta por llegada del fenómeno de El Niño en Colombia: riesgos de apagón

En la mañana de este miércoles, 27 de mayo, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno Nacional tras la reciente alerta emitida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respecto a la ocurrencia del fenómeno de El Niño.

Aseguraron que dicha alerta precisa que cada vez hay una mayor probabilidad de la llegada de este fenómeno climático, pues durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026 pasó del 62 % al 82 %.

El Niño vuelve a encender las alarmas: advierten posibles riesgos para el agua y la energía en Colombia. Foto: Emcali

Es por ello que el organismo instó a las autoridades del Gobierno nacional y de los territorios a adoptar las acciones integrales necesarias y suficientes que permitan minimizar las afectaciones, salvaguardar el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica para todas las comunidades y reducir los impactos negativos ocasionados por la ocurrencia del ya muy probable fenómeno de El Niño.

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Es importante detallar que el fenómeno mencionado provoca menos lluvias, sequías más fuertes, menor nivel de ríos y embalses y mucho más calor. Esta situación afecta directamente dos aspectos: el abastecimiento de agua potable y la generación de electricidad.

La preocupación sobre la electricidad radica en que el país depende mucho del agua para producir energía. La Contraloría precisa que entre el 65 % y el 70 % de la energía del país proviene de hidroeléctricas.

Contraloría pide acciones urgentes ante posible llegada de El Niño y alerta sobre impactos en el sistema eléctrico. Foto: Procuraduría General de la Nación

Adicional a ello, también menciona que, sumado a los problemas con El Niño, se evidencian retrasos en proyectos eléctricos, deudas del Gobierno con el sector energético y un déficit de gas natural.

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“Se advierte que la combinación de un Fenómeno de El Niño de intensidad alta o muy alta, más el actual déficit de energía eléctrica en firme, más los retrasos en la ejecución y entrada en operación de proyectos de generación y más la elevada deuda del Gobierno Nacional con los actores del sector eléctrico del país, estimada en$8,2 billones, sin duda va a configurar una crisis severa y de carácter estructural al sistema eléctrico del país”, precisó.