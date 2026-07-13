Gobierno de Abelardo De La Espriella y el FMI acuerdan ruta técnica para revisar las finanzas públicas de Colombia

El gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció este lunes un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar una ruta de asistencia técnica que permita revisar el estado de las finanzas públicas de Colombia, fortalecer el diagnóstico fiscal y recuperar la confianza de los mercados.

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El anuncio se produjo tras una reunión de alto nivel entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, y su equipo técnico, en el marco de la misión denominada “La Patria Milagro en Washington”.

Según informó el presidente electo, durante el encuentro el gobierno planteó la necesidad de conocer con precisión la situación real de las finanzas públicas, depurar las cifras fiscales, validar las obligaciones del Estado e identificar los principales riesgos presupuestales que heredará la nueva administración.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron poner en marcha un proceso de asistencia técnica que servirá de base para la toma de decisiones económicas sustentadas en evidencia, transparencia y rigor técnico, además de contribuir a fortalecer la credibilidad del país frente a los mercados internacionales.

Pleased to welcome Colombia’s Vice President-elect @jrestrp and his delegation to IMF Headquarters today. The IMF values its long-standing partnership with Colombia and stands ready to support efforts to strengthen growth and stability. pic.twitter.com/s0RrkWcvSv — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 14, 2026

En el marco de la agenda en Washington, la delegación colombiana también sostuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien posteriormente destacó la reunión a través de sus redes sociales.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó este lunes el encuentro sostenido en la sede del organismo en Washington con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y su delegación, reafirmando el compromiso de la entidad multilateral con el país y su disposición para acompañar los esfuerzos encaminados a fortalecer el crecimiento económico y la estabilidad.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Georgieva expresó: “Encantada de dar la bienvenida al vicepresidente electo de Colombia, @jrestrp, y su delegación a la sede del FMI hoy. El FMI valora su asociación de larga data con Colombia y está listo para apoyar los esfuerzos para fortalecer el crecimiento y la estabilidad”.

El mensaje fue publicado tras la reunión entre la directora del organismo y la delegación encabezada por Restrepo, quien asumirá la vicepresidencia de la República en el nuevo gobierno.

Aunque ninguna de las partes entregó detalles sobre los temas específicos abordados durante el encuentro, el pronunciamiento de Georgieva refleja el interés del Fondo en mantener un diálogo cercano con las nuevas autoridades colombianas desde el inicio de la administración.

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La relación entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional ha sido constante durante las últimas décadas, caracterizada por la cooperación en materia de política macroeconómica, estabilidad financiera y fortalecimiento institucional. En diferentes momentos, el organismo ha brindado asistencia técnica y respaldo financiero al país, además de hacer evaluaciones periódicas sobre el desempeño de la economía colombiana.

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional. Foto: AFP

El encuentro ocurre en un contexto de importantes desafíos para la economía nacional e internacional. La desaceleración del crecimiento global, la volatilidad de los mercados financieros y las presiones sobre las finanzas públicas han llevado a varios países a fortalecer el diálogo con organismos multilaterales como el FMI.

La visita de José Manuel Restrepo a la sede del FMI forma parte de la agenda internacional que adelanta el equipo de transición del gobierno electo, con el propósito de fortalecer las relaciones con organismos financieros multilaterales y presentar las prioridades económicas de la administración que comenzará funciones en las próximas semanas.