FMI mantiene su proyección para Colombia y prevé una desaceleración del crecimiento económico mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó la actualización correspondiente a julio de su informe World Economic Outlook.

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En esta edición, el organismo mantiene una perspectiva de expansión económica global, aunque señala que el dinamismo será menor al observado recientemente.

Señala Infobae que el informe destaca que las nuevas estimaciones prácticamente no presentan cambios frente a las publicadas en abril, lo que refleja que el FMI considera que las condiciones económicas internacionales se han mantenido relativamente estables, pese a los riesgos que continúan afectando el panorama mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su reciente informe. Foto: AFP

De acuerdo con el informe, la producción global aumentaría 3% durante 2026 y alcanzaría un crecimiento de 3,4% en 2027. Aunque estos resultados representan una evolución positiva para la economía internacional, el ritmo proyectado es inferior al promedio de 3,5% registrado entre 2024 y 2025.

Esta desaceleración responde, entre otros factores, a un contexto caracterizado por una menor expansión del comercio internacional, elevados niveles de incertidumbre económica y la persistencia de presiones inflacionarias en varias economías, elementos que continúan condicionando las decisiones de inversión y consumo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre Colombia. Foto: AFP

En el caso colombiano, el FMI decidió mantener sin modificaciones su estimación de crecimiento para este año en 2,3%, la misma cifra que había dado a conocer en la actualización de abril. Con ello, el organismo considera que la economía nacional continuará recuperándose, aunque lo hará de forma gradual y con un desempeño moderado frente a otras economías de la región.

El comportamiento de variables como el consumo de los hogares, la inversión privada y las condiciones financieras seguirá siendo determinante para que el país pueda consolidar una recuperación más sólida durante los próximos meses.

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No obstante, otras entidades internacionales manejan previsiones ligeramente más optimistas. Es el caso de S&P Global Ratings, que proyecta una expansión de 2,5% para la economía colombiana durante este año.

La diferencia entre ambas estimaciones refleja que todavía existe incertidumbre sobre la velocidad de recuperación del país y sobre el impacto que tendrán factores internos y externos en la actividad económica. Sin embargo, tanto el FMI como otras calificadoras coinciden en que el crecimiento seguirá siendo positivo, aunque inferior al potencial que podría alcanzar la economía colombiana en un escenario de mayor estabilidad.