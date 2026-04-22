El exmandatario Iván Duque le respondió al presidente Gustavo Petro por un anuncio que hizo el jefe de Estado en el que informó que su administración pagó la deuda de Colombia con el Fondo Monetario Internacional.

MinSalud intentó saltarse cita en la Comisión de Acusación y evitar el interrogatorio de los congresistas

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”, escribió Petro.

El presidente hizo es afirmación compartiendo una intervención el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que ese funcionario aseguró que la administración canceló la deuda del Estado y que, a partir de ese trámite, se ajustó el lenguaje en el marco del que se dieron las conversaciones con esa banca multilateral. Según Camacho, el Gobierno le manifestó al FMI que no tiene ningún interés en suscribir nuevos pendientes con esa instancia.

Sin embargo, Duque aclaró que los recursos a los que hace referencia el presidente corresponden a la línea de crédito flexible que habilitó el FMI en el marco de la pandemia del Covid-19, permitiéndole a los Estados acceder a derechos especiales de giro (DEG) a alrededor de 5.400 millones de dólares.

Gustavo Petro habló de la “avalancha de la derecha en América Latina” y lanzó pulla: “Hicieron un desastre”

Como ese préstamo se realizó en el marco de la pandemia, tuvo una tasa de interés especial correspondiente al 1,5 por ciento anual. De hecho, para entonces, en 2020, fue la primera ocasión en la que Colombia solicitó los DEG.

“Ay, Gustavo, 4 años y no pudo aprender de las finanzas públicas. Pagaron un crédito adquirido por el Estado colombiano en las mejores condiciones con el FMI para enfrentar una pandemia en momentos de crisis global”, expresó el expresidente.

Duque acusó a Petro de estar dejando el déficit fiscal “más alto del siglo” y una deuda que, según sus cuentas, “es el doble de lo que costaba en 2022”.