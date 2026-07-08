Dólar en casas de cambio para el miércoles 8 de julio: la moneda se vende más cara en algunas ciudades del país

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el principal medio de cambio global para el comercio internacional y actúa como el activo de reserva dominante utilizado por bancos centrales e inversores.

El dólar se mantiene a la baja en Colombia, pese al ruido político. Así abrió este 8 de julio

Muchos ven atractiva la adquisición de esta moneda, dado que es un activo refugio para proteger el patrimonio frente a la devaluación de la moneda local. Al ser la divisa de reserva global más fuerte, permite mantener el poder adquisitivo a largo plazo y diversificar el riesgo de la economía nacional.

Así abre el dólar en Colombia. Conozca el comportamiento de la divisa y su impacto en la economía. Foto: Getty Images

Es por ello que, en momentos de alta volatilidad, muchos la adquieren o la venden para generar rentabilidad en sus inversiones. Las casas de cambio juegan aquí un papel fundamental, pues se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local en la divisa del país de destino.

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles, 8 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.486 y de venta de $ 3.494.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

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Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,486 3,548 35 Cali 3,350 3,600 250 Cúcuta 3,440 3,495 55 Medellín 3,374 3,494 134 Pereira 3,420 3,550 130

El precio del dólar registra nuevos movimientos. Estos son los valores actualizados de la jornada. Foto: stock.adobe.

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son los precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Miércoles 8 de julio de 2026 3,486 3,494 3,335.50 Martes 7 de julio de 2026 3397.22 3511.11 3350.68 Lunes 6 de julio de 2026 3397.22 3511.11 3334.93 Domingo 5 de julio de 2026 3388.89 3516.67 3334.93 Sábado 4 de julio de 2026 3387.06 3512.35 3334.93 Viernes 3 de julio de 2026 3394.71 3527.65 3357.82 Jueves 2 de julio de 2026 3420 3552.22 3403.35 Miércoles 1 de julio de 2026 3458.33 3579.17 3440.83 Martes 30 de junio de 2026 3490.56 3603.06 3443.59

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

La tasa de cambio vuelve a captar la atención de inversionistas y ciudadanos. Así se cotiza el dólar hoy. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.