El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el principal medio de cambio global para el comercio internacional y actúa como el activo de reserva dominante utilizado por bancos centrales e inversores.

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Muchos ven atractiva la adquisición de esta moneda, dado que es un activo refugio para proteger el patrimonio frente a la devaluación local. Al ser la divisa de reserva global más fuerte, permite mantener el poder adquisitivo a largo plazo y diversificar el riesgo de la economía nacional.

La cotización del dólar continúa marcando el rumbo de distintos sectores económicos en Colombia. Foto: Getty Images

Es por ello que en momentos de alta volatilidad, muchos la adquieren o la venden para generar rentabilidad en sus inversiones.

Las casas de cambio juegan aquí un papel fundamental, pues se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local en la divisa del país de destino.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 28 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.519,52 y de venta de $3.637,38.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,568 3,628 60 Cali 3,440 3,675 235 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,540 3,595 55 Medellín 3,511 3,631 120 Pereira 3,530 3,640 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El precio del dólar influye en decisiones de inversión, ahorro, comercio y consumo en el país. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM Domingo 28 de junio de 2026 3519.52 3637.38 3443.59 Sábado 27 de junio de 2026 3519.52 3637.38 3443.59 Viernes 26 de junio de 2026 3533.33 3649.76 3433.71 Jueves 25 de junio de 2026 3544.76 3660.48 3428.32 Miércoles 24 de junio de 2026 3542.38 3660 3425.95 Martes 23 de junio de 2026 3544.44 3645.56 3406.14 Lunes 22 de junio de 2026 3515.71 3649.52 3459.53 Domingo 21 de junio de 2026 3558.57 3679.52 3459.53

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,560 3,610 50 Cambios Kapital 3,560 3,600 40 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Punto Dollar 3,550 3,680 130 Smart Exchange 3,550 3,620 70

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

La tasa de cambio del dólar mantiene su protagonismo en los mercados y en la economía colombiana. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.