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Dólar en casas de cambio este domingo, 28 de junio: esta es la variación de la moneda

El comportamiento del dólar es clave para la economía y el bolsillo de millones de colombianos.

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Redacción Semana
28 de junio de 2026 a las 3:56 p. m.
El comportamiento del dólar es clave en la economía.
El comportamiento del dólar es clave en la economía. Foto: Getty Images

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el principal medio de cambio global para el comercio internacional y actúa como el activo de reserva dominante utilizado por bancos centrales e inversores.

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Muchos ven atractiva la adquisición de esta moneda, dado que es un activo refugio para proteger el patrimonio frente a la devaluación local. Al ser la divisa de reserva global más fuerte, permite mantener el poder adquisitivo a largo plazo y diversificar el riesgo de la economía nacional.

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La cotización del dólar continúa marcando el rumbo de distintos sectores económicos en Colombia. Foto: Getty Images

Es por ello que en momentos de alta volatilidad, muchos la adquieren o la venden para generar rentabilidad en sus inversiones.

Las casas de cambio juegan aquí un papel fundamental, pues se dedican a la compra y venta de monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero, permitiendo a turistas, viajeros e inversionistas convertir su moneda local en la divisa del país de destino.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este domingo 28 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.519,52 y de venta de $3.637,38.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,5683,62860
Cali3,4403,675235
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5403,59555
Medellín3,5113,631120
Pereira3,5303,640110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

dato de PIB
El precio del dólar influye en decisiones de inversión, ahorro, comercio y consumo en el país. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
Domingo 28 de junio de 20263519.523637.383443.59
Sábado 27 de junio de 20263519.523637.383443.59
Viernes 26 de junio de 20263533.333649.763433.71
Jueves 25 de junio de 20263544.763660.483428.32
Miércoles 24 de junio de 20263542.3836603425.95
Martes 23 de junio de 20263544.443645.563406.14
Lunes 22 de junio de 20263515.713649.523459.53
Domingo 21 de junio de 20263558.573679.523459.53

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,5603,61050
Cambios Kapital3,5603,60040
Cambios Vancouver3,6203,63010
Punto Dollar3,5503,680130
Smart Exchange3,5503,62070

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial.

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La tasa de cambio del dólar mantiene su protagonismo en los mercados y en la economía colombiana. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado. Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.