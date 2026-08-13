Velocidad en llenado y entrada de Hidroituango, la petición de expertos en energía para enfrentar el fenómeno de El Niño

Sin duda, una de las mayores preocupaciones en Colombia es la energía, pero, en particular, para el sector productivo, el tema es trascendental. La presencia de un fenómeno de El Niño representa una amenaza, pues ya se tenía la crisis a la vista.

Cuatro expertos hablaron sobre el tema durante el Congreso de la Andi.

Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá-GEB, recordó que alrededor de las tarifas, de las que muchos hablaron que se querían bajar a sombrerazos, fueron metidas en una estrategia para usarlas en pro de ganar réditos políticos. Para ello, agregó: “se trató de acusar al sector empresarial, que, además, tiene tasas de retorno bajas”, de que eran unos aprovechados.

Pero nuevas realidades fueron mostrando realidades: la empresa Air-e, con una deuda de 3,5 billones, es, según Ortega, “una bomba de tiempo”, y justo, ahora que se necesitará energíe.

Precisamente, ante el aumento de la demanda, principalmente en regiones con mayores temperaturas, agravadas además por el Fenómeno de El Niño, “vamos a tener un problema muy grave”, manifestó.

Ya las hidroeléctricas, que sufren en épocas de sequía para generar a partir de agua, “están bajitas”, confirmó.

Un apagón de energía no está descartado en Colombia Foto: Getty Images

El panorama no suena despejado, con Afinia, el otro comercializador de energía en el Caribe, está quebrada y la demanda de energía creciendo al 8 %. De ahí que Ortega sacara a relucir la necesidad de que Hidroituango, que desde el inicio del proyecto ha permitido tener una esperanza, porque generará el 30 % de la energía que necesita el país, sea llenado y entre a ser parte de la matriz energética.

Pero se necesitarán todas las fuentes energéticas, agregaron los expertos, puesto que “El Niño solo va a poderse enfrentar con gas”.

Ortega también enfatizó en la necesidad de aprender a manejar el calor, que tendrá que ser un tema central e involucrará a los alcaldes, que tendrán que planear la manera de hacer que las casas sean menos calientes.

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