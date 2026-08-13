Dian anunció más de $86.000 millones en ayudas para damnificados por el terremoto: invitó a realizar aportes voluntarios

El pasado 10 de agosto, Colombia vivió una verdadera tragedia luego de que un terremoto de 7,4 grados sacudiera el país y dejara graves estragos en la zona cafetera. Armenia, Cali, Pereira y Manizales fueron las ciudades que más fuerte lo sintieron. En medio de esta situación, distintas entidades públicas se han pronunciado entregando ayudas.

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Recientemente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que hará uso de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación para ser destinadas a las comunidades en las diferentes zonas afectadas.

Ropa, calzado, alimentos, frazadas y otros elementos hacen parte de las mercancías que podrían ser destinadas a los damnificados. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

“Iniciamos los trámites necesarios para entregar, en las próximas 24 horas, mercancías por un valor total de $3.266 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los bienes identificados para esta primera fase incluyen ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar, entre otros, que podrán ser destinados a apoyar las labores de asistencia humanitaria y recuperación temprana en las zonas impactadas por el terremoto”, detalló el director general de la Dian, Andrés Felipe Velásquez Reyes.

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La entidad además realizó labores de inspección de mercancías en todas las direcciones seccionales del país e identificó bienes para contribuir a la atención de la emergencia, entre ellos, plantas eléctricas, alimentos no perecederos, frazadas, colchones, carpas, radios de comunicación y materiales de construcción, entre otros, cuyo valor estimado asciende a $83.000 millones.

La DIAN identificó bienes por un valor estimado de $83.000 millones para contribuir a la atención de las zonas afectadas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Velásquez también hizo un llamado a los contribuyentes personas naturales a realizar aportes voluntarios al momento de presentar su declaración de renta del año gravable 2025 para apoyar a las comunidades damnificadas.

“Acudimos al sentido de solidaridad de todos los colombianos; los recursos que se recauden serán invertidos en las zonas afectadas por el terremoto a través de programas sociales para la reducción de la pobreza, así como en programas de atención para el adulto mayor y personas en condición de discapacidad. Desde el Gobierno Nacional tenemos el compromiso con el país de administrar estas donaciones de manera transparente, de acuerdo con los pilares de la Patria Milagro”, dijo el director Velásquez.

Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian, hizo un llamado a los colombianos para realizar aportes voluntarios en su declaración de renta y apoyar a las comunidades damnificadas. Foto: Foto tomada de X