Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto en Colombia: precio oficial

Para muchos, invertir en dólares es una manera de protege tu dinero de la devaluación local y diversifica tu riesgo financiero en una moneda globalmente estable. Las monedas locales en Latinoamérica suelen perder valor frente a economías más fuertes, afectando su poder adquisitivo. El dólar resguarda el valor del capital a largo plazo.
Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el pilar fundamental del comercio global, las reservas internacionales y los mercados financieros.
Además de ello, la mayoría de los bancos centrales guardan grandes cantidades de dólares en sus arcas como un seguro frente a crisis económicas o caídas de sus monedas locales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 12 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,182.22 y de venta de $3,311.67.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,238
|3,335
|97
|Cali
|3,200
|3,350
|150
|Cúcuta
|3,270
|3,310
|40
|Medellín
|3,146
|3,292
|146
|Pereira
|3,250
|3,400
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|miércoles 12 de agosto de 2026
|3182.22
|3311.67
|3121.07
|martes 11 de agosto de 2026
|3185.56
|3324.44
|3125.47
|lunes 10 de agosto de 2026
|3203.89
|3339.17
|3157.43
|domingo 9 de agosto de 2026
|3238.89
|3360.83
|3157.43
|sábado 8 de agosto de 2026
|3243.89
|3362.5
|3157.43
|viernes 7 de agosto de 2026
|3241.67
|3360.28
|3157.43
|jueves 6 de agosto de 2026
|3237.78
|3360.28
|3179.4
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,250
|3,340
|90
|Cambios Kapital
|3,250
|3,330
|80
|Latin Cambios
|3,200
|3,340
|140
|Smart Exchange
|3,250
|3,330
|80
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.