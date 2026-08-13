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Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto en Colombia: precio oficial

Consulte la cotización del dólar hoy y tome decisiones informadas al comprar o vender divisas.

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Redacción Semana
13 de agosto de 2026 a las 6:51 a. m.
El dólar mantiene su protagonismo en el mercado cambiario y sigue marcando el pulso de la economía.
El dólar mantiene su protagonismo en el mercado cambiario y sigue marcando el pulso de la economía. Foto: 123 Rf

Para muchos, invertir en dólares es una manera de protege tu dinero de la devaluación local y diversifica tu riesgo financiero en una moneda globalmente estable. Las monedas locales en Latinoamérica suelen perder valor frente a economías más fuertes, afectando su poder adquisitivo. El dólar resguarda el valor del capital a largo plazo.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el pilar fundamental del comercio global, las reservas internacionales y los mercados financieros.

Dolár
La tasa del dólar registra nuevos movimientos en medio de la expectativa por los mercados internacionales. Foto: Adobe Stock

Además de ello, la mayoría de los bancos centrales guardan grandes cantidades de dólares en sus arcas como un seguro frente a crisis económicas o caídas de sus monedas locales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 12 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,182.22 y de venta de $3,311.67.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2383,33597
Cali3,2003,350150
Cúcuta3,2703,31040
Medellín3,1463,292146
Pereira3,2503,400150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

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El comportamiento del dólar continúa siendo clave para viajeros, inversionistas y empresas. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaCompraVentaTRM
miércoles 12 de agosto de 20263182.223311.673121.07
martes 11 de agosto de 20263185.563324.443125.47
lunes 10 de agosto de 20263203.893339.173157.43
domingo 9 de agosto de 20263238.893360.833157.43
sábado 8 de agosto de 20263243.893362.53157.43
viernes 7 de agosto de 20263241.673360.283157.43
jueves 6 de agosto de 20263237.783360.283179.4

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,2503,34090
Cambios Kapital3,2503,33080
Latin Cambios3,2003,340140
Smart Exchange3,2503,33080

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Volatilidad dólar
Así amanece el precio del dólar en las casas de cambio y entidades financieras del país. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.