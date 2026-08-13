Dólar en casas de cambio para este 13 de agosto en Colombia: precio oficial

Para muchos, invertir en dólares es una manera de protege tu dinero de la devaluación local y diversifica tu riesgo financiero en una moneda globalmente estable. Las monedas locales en Latinoamérica suelen perder valor frente a economías más fuertes, afectando su poder adquisitivo. El dólar resguarda el valor del capital a largo plazo.

Arriendos tras un terremoto: cuándo se puede reducir el canon o terminar el contrato

Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque funciona como el pilar fundamental del comercio global, las reservas internacionales y los mercados financieros.

La tasa del dólar registra nuevos movimientos en medio de la expectativa por los mercados internacionales. Foto: Adobe Stock

Además de ello, la mayoría de los bancos centrales guardan grandes cantidades de dólares en sus arcas como un seguro frente a crisis económicas o caídas de sus monedas locales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 12 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,182.22 y de venta de $3,311.67.

Asoleche y productores de leche se unen para apoyar a comunidades afectadas por el terremoto

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,238 3,335 97 Cali 3,200 3,350 150 Cúcuta 3,270 3,310 40 Medellín 3,146 3,292 146 Pereira 3,250 3,400 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

El comportamiento del dólar continúa siendo clave para viajeros, inversionistas y empresas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Compra Venta TRM miércoles 12 de agosto de 2026 3182.22 3311.67 3121.07 martes 11 de agosto de 2026 3185.56 3324.44 3125.47 lunes 10 de agosto de 2026 3203.89 3339.17 3157.43 domingo 9 de agosto de 2026 3238.89 3360.83 3157.43 sábado 8 de agosto de 2026 3243.89 3362.5 3157.43 viernes 7 de agosto de 2026 3241.67 3360.28 3157.43 jueves 6 de agosto de 2026 3237.78 3360.28 3179.4

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,250 3,340 90 Cambios Kapital 3,250 3,330 80 Latin Cambios 3,200 3,340 140 Smart Exchange 3,250 3,330 80

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Así amanece el precio del dólar en las casas de cambio y entidades financieras del país. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.