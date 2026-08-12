“Estamos ante una nueva etapa”: presidente de la junta de la Andi expresó la expectativa que tienen los empresarios con el nuevo Gobierno

Con los recuerdos frescos de la forma en la que se sintieron tratados durante el cuatrienio que acaba de terminar, luego de la posesión del nuevo Gobierno, liderado por Abelardo De La Espriella, los empresarios abrieron una nueva versión del congreso de la Andi que se inició en Cartagena, pero esta vez, con optimismo.

Jaime Murra, presidente del Grupo Diana y quien actualmente lidera la junta directiva del gremio de empresarios, fue el encargado de instalar el evento, que cuenta con una multitudinaria participación. Durante su intervención, confirmó que se tomó la decisión de convertir el escenario en un encuentro de solidaridad con las víctimas del terremoto que azotó al país el 10 de agosto. El arranque de la misión ya evidenció las cifras. El gremio de empresarios donó la mitad de los recursos que aportaron los inscritos en el Congreso, por lo que la campaña de solidaridad inició con 2.000 millones de pesos. Poco a poco, los números iban subiendo y a las 2 horas, la cifra ya era del doble: 4,5 mil millones de pesos.

De esa manera, según lo expresado por Murra en su intervención, pese a la adversidad que llegó de manera inesperada, el sector privado se encuentra en una nueva etapa, lo que genera esperanza entre los empresarios colombianos frente a una posible reactivación de la economía. Esta expectativa surge de los mensajes que ha enviado hasta ahora el nuevo Gobierno en relación con medidas para impulsar la inversión, que cayó a niveles históricos.

“Que construya un gobierno para todos los colombianos”, lo que esperan los empresarios de Abelardo De La Espriella

En medio de la coyuntura que enfrenta el país tras el desastre, recordaron que las empresas han estado presentes cuando Colombia ha afrontado situaciones de adversidad y que esta vez no será diferente. Lo hicieron durante la crisis provocada por la pandemia de covid y lo harán ahora, cuando cientos de colombianos perdieron la vida y miles más resultaron heridos y enfrentan distintas necesidades.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en instalación del Congreso de empresarios Foto: Andi / Cortesía

Murra destacó la resistencia institucional, que fue clave para la defensa de la democracia. “Las instituciones colombianas mostraron que tienen la fortaleza para mantenerse, inclusive, en los momentos de mayor presión.

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