Cambian plazos para la declaración de renta en Colombia: estas son las cédulas que tienen modificaciones por el terremoto

Tras la contingencia que vive por estos días el país, luego de que el pasado 10 de agosto se viviera un fuerte movimiento telúrico en todo el país, que dejó varias zonas con fuertes afectaciones, graves daños en estructuras, casas y edificios y más de 200 muertos, se han tomado distintas medidas en materia económica.

Declaración de renta 2026: con el inicio de las fechas límite para presentarla, hay que tener en cuenta tres novedades

Una de las medidas es la modificación en los plazos tributarios y la suspensión de términos aduaneros en zonas afectadas por el terremoto. El Gobierno Nacional publicó para comentarios dos proyectos de decreto que otorgan medidas transitorias para mitigar los efectos del siniestro en las zonas afectadas.

La temporada de cumplimiento tributario se convierte en un momento de dudas por parte de los contribuyentes, que buscan no errar al momento de presentar su declaración de renta ante la Dian. Foto: 123 Rf

Tenga en cuenta que entre los proyectos de decreto, está el que establece plazos especiales para la declaración y pago del impuesto sobre la renta y complementarios de personas naturales y sucesiones ilíquidas con vencimientos para el mes de agosto.

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Es importante recalcar que la medida transitoria cobija únicamente a los contribuyentes que a 10 de agosto de 2026 tengan su domicilio fiscal en municipios que pertenezcan a:

Impuestos de Cali, Impuestos y Aduanas de Palmira, Impuestos y Aduanas de Tuluá, Impuestos y Aduanas de Buenaventura, Impuestos y Aduanas de Pereira, Impuestos y Aduanas de Armenia, Impuestos y Aduanas de Manizales, Impuestos y Aduanas de Quibdó, Impuestos y Aduanas de Popayán.

Los nuevos plazos también cobijan a personas naturales que se inscriban por primera vez en el RUT y tengan su domicilio en los municipios afectados. Foto: SEMANA

Respecto a la declaración de renta, así cambian las fechas respecto a las cédulas que deben presentarla:

Dos últimos dígitos del NIT Hasta el Fecha por mes 01 y 02 Décimo octavo día hábil de octubre 27 de octubre 03 y 04 Décimo noveno día hábil de octubre 28 de octubre 05 y 06 Vigésimo día hábil de octubre 29 de octubre 07 y 08 Vigésimo primer día hábil de octubre 30 de octubre 09 y 10 Primer día hábil de noviembre 03 de noviembre 11 y 12 Segundo día hábil de noviembre 04 de noviembre 13 y 14 Tercer día hábil de noviembre 05 de noviembre 15 y 16 Cuarto día hábil de noviembre 06 de noviembre 17 y 18 Quinto día hábil de noviembre 09 de noviembre 19 y 20 Sexto día hábil de noviembre 10 de noviembre 21 y 22 Séptimo día hábil de noviembre 11 de noviembre 23 y 24 Octavo día hábil de noviembre 12 de noviembre 25 y 26 Noveno día hábil de noviembre 13 de noviembre

Tenga en cuenta que los plazos especiales también aplican para personas naturales primeros declarantes que se inscriban en el RUT, cuyo domicilio esté en los municipios señalados anteriormente.

El Gobierno también propone suspender durante un mes los términos aduaneros en las principales zonas afectadas por el terremoto, como medida para mitigar el impacto de la emergencia. Foto: Gabriela Alvarado

También existe un segundo proyecto de decreto contempla la suspensión de términos aduaneros en las direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Pereira, Armenia, Manizales, Buenaventura y Quibdó y en la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2026.