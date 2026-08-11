¿Debe declarar renta? Estas son las claves para evitar errores y cumplir con la DIAN

La transformación de la economía digital ha ampliado las formas de generar ingresos en Colombia. Profesionales independientes, freelancers, creadores de contenido y trabajadores remotos que prestan servicios a empresas del exterior también deben tener en cuenta sus obligaciones tributarias al momento de preparar la declaración de renta.

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María Fernanda Bustos, directora del programa de Contaduría Pública de UNIAGRARIA, explicó que la obligación de declarar no depende del tipo de trabajo, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación tributaria. Por ello, todos los ingresos obtenidos durante el año deben ser analizados, sin importar si provienen de clientes nacionales o extranjeros.

Los residentes fiscales en Colombia deben incluir en su declaración los ingresos obtenidos tanto dentro como fuera del país. Esto contempla pagos recibidos mediante plataformas digitales, redes sociales, monetización de contenidos, billeteras electrónicas o servicios prestados a compañías internacionales. Cuando los recursos se reciben en moneda extranjera, deben convertirse a pesos colombianos de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes.

La declaración de renta debe incluir los ingresos obtenidos dentro y fuera de Colombia. Foto: Getty Images

Uno de los principales llamados es conservar los documentos que respalden la información reportada ante la DIAN. Contratos, extractos bancarios, facturas, comprobantes de pago y certificados tributarios pueden ser necesarios para sustentar ingresos, costos y gastos.

Bustos advirtió que entre los errores frecuentes están omitir ingresos del exterior, asumir que los pagos digitales no son objeto de control o no conservar los soportes correspondientes. También recordó que declarar renta no significa necesariamente tener que pagar impuesto.

Por su parte, María Cristina Pereira Díaz, directora del Programa de Contaduría Pública Virtual de la Fundación Universitaria Horizonte, recomendó llevar durante todo el año un registro organizado de ingresos y gastos, identificar las deducciones y beneficios fiscales aplicables y realizar una estimación anticipada del posible impuesto.

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En caso de prever un valor por pagar, separar periódicamente una parte de los ingresos para esta obligación puede evitar que el pago genere un impacto importante sobre el flujo de caja. También permite reducir la necesidad de recurrir a créditos o endeudamiento de última hora.

Otro punto importante es revisar con anticipación los certificados tributarios y la información exógena reportada ante la DIAN. Estos datos deben compararse con los movimientos financieros y documentos del contribuyente para identificar posibles diferencias antes de presentar la declaración.

La declaración sugerida que ofrece la DIAN puede servir como herramienta de apoyo, pero no constituye un documento definitivo. El contribuyente debe revisar, corregir o complementar la información cuando sea necesario, ya que la responsabilidad sobre los datos reportados recae en quien presenta y firma la declaración.

La planeación tributaria permite anticipar posibles pagos de impuestos. Foto: Getty Images

Finalmente, los expertos recomiendan tener en cuenta la actualización anual de la UVT (unidad de valor tributario), pues este valor incide en diferentes cálculos y topes tributarios. A esto se suma el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de la DIAN y el mayor intercambio de información con entidades financieras y otras instituciones.

Mantener una información financiera organizada, coherente y debidamente soportada permite reducir el riesgo de inconsistencias, requerimientos o sanciones y facilita el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.