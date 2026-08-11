Julián Pinilla, ‘el chico de la ruana’, armó “el alboroto” tras cobro por un ‘jet ski’ y terminó pagando $400.000 en Cartagena

El reconocido creador de contenido Julián Pinilla, también conocido en redes como ‘El chico de la ruana’, volvió a avivar las situaciones de los cobros excesivos en la costa caribe colombiana, más específicamente en la ciudad de Cartagena. En esta oportunidad, todo sucedió por un servicio de jet-ski que utilizó durante apenas unos minutos.

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Según contó en su cuenta oficial de TikTok, el influencer se subió a este vehícuo acuático sin preguntar antes de usarlo cuánto costaba el servicio. Después del recorrido, los encargados se acercaron para cobrarle una suma que, de acuerdo con lo que contó, llegaba a los 800.000 pesos por 25 minutos.

“Me acaban de cobrar por un jet-ski 800.000 pesos, imagínense, yo me subí, nos fuimos y los manes vinieron a cobrar, el problema de uno es no preguntar antes”, dijo al inicio.

Cuando Julián estaba grabando, los comerciantes se acercaron y explicaron que estaban haciendo su labor. Uno de ellos dijo: “Estoy haciendo mi labor”, mientras el influencer contestó: “Pero si esos precios se los cobra a todos, voy a subirlo”.

Luego de esta conversación, el precio terminó bajando, aunque la molestia siguió. “Llegaron otros porque armé el alboroto y terminé pagando 400.000 pesos por el uso del Jet-ski por 15 minutos”, agregó.

Para hacer énfasis en que eso viene pasando desde hace un largo tiempo, Julián dijo: “Sigue pasando lo de las mojarras, pero ahora con Jet-ski”.

De igual forma, en comentarios, el chico de la ruana dejó claro que lo único costoso que pagó no fue el viaje en jet-ski, sino unas prendas de ropa. “Y eso que no les conté que por dos pantalonetas me cobraron 160.000 pesos”.

Julián Pinilla habló de los cobros excesivos que tuvo en su viaje a Cartagena. Foto: TikTok: @julianpinilla

Lo que le sucedió al creador de contenido hizo que varias personas reaccionaran a estos cobros excesivos, tanto a forma de crítica como de burla: “Un buen colombiano pregunta cuánto vale y dice ‘voy a dar una vuelta y vuelvo’, fallaste ahí”; “Lo robaron, soy de Cartagena y lo que cobran son 30 a 40 mil pesos”; “Mejor comprar el jet-ski”; “La gente sigue sin entender que primero tiene que preguntar precio”; “Supongo que es porque tienes fama, porque cuando yo fui me cobraron 35.000 por 15 minutos”, fueron algunos de los comentarios.