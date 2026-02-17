Gente

Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Gina Rivera publicó unas palabras acerca de la incómoda situación que atravesó con un hombre.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de febrero de 2026, 2:33 p. m.
Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. Foto: Instagram @julianpinillaa
Julián Pinilla, uno de los influenciadores con mayor proyección en el panorama digital colombiano, generó un fuerte impacto entre su comunidad tras compartir un reciente video en Instagram. Visiblemente afectado y entre lágrimas, el creador conocido como El chico de la ruana relató un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores.

En la grabación, el joven explicó la delicada experiencia que atravesó durante un viaje a Guatemala, al que decidió llevar a uno de sus seguidores. Lo que inició como una iniciativa cargada de buena intención terminó convirtiéndose en una situación compleja y angustiante, motivo por el cual decidió hablar públicamente y exponer lo ocurrido, dejando ver su preocupación y el impacto emocional que le generó el episodio.

“Acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje; esta vez me traje a alguien a Guatemala. Resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Yina (su pareja), acosando a Kat, la chica que estaba con nosotros. De verdad, yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, dijo.

Sin embargo, las miradas se posaron en una publicación que realizó Gina Rivera, la pareja sentimental del influencer, debido a que eran las declaraciones desde su incómoda e indignante experiencia. La mujer expuso lo que atravesó con esta situación, indicando que el presunto caso de acoso fue crudo de lidiar.

