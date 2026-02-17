Novia de Julián Pinilla, el chico de la ruana, expuso presunto caso de acoso que vivió y estalló con mensaje: “Me hacen sentir asco”

Julián Pinilla, uno de los influenciadores con mayor proyección en el panorama digital colombiano, generó un fuerte impacto entre su comunidad tras compartir un reciente video en Instagram. Visiblemente afectado y entre lágrimas, el creador conocido como El chico de la ruana relató un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores.

En la grabación, el joven explicó la delicada experiencia que atravesó durante un viaje a Guatemala, al que decidió llevar a uno de sus seguidores. Lo que inició como una iniciativa cargada de buena intención terminó convirtiéndose en una situación compleja y angustiante, motivo por el cual decidió hablar públicamente y exponer lo ocurrido, dejando ver su preocupación y el impacto emocional que le generó el episodio.

“Acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje; esta vez me traje a alguien a Guatemala. Resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Yina (su pareja), acosando a Kat, la chica que estaba con nosotros. De verdad, yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, dijo.

Sin embargo, las miradas se posaron en una publicación que realizó Gina Rivera, la pareja sentimental del influencer, debido a que eran las declaraciones desde su incómoda e indignante experiencia. La mujer expuso lo que atravesó con esta situación, indicando que el presunto caso de acoso fue crudo de lidiar.

“De verdad, yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia; el man le enviaba mensajes supergrotescos. Muchísimas cosas grotescas a las chicas, las grababa. Hoy estamos aquí en la policía porque no lo aguantamos más”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Viví una situación de acoso. No fueron ‘grandes’ cosas que la gente suele esperar para validar lo que pasó. Fueron mensajes con doble sentido. Miradas que incomodan. Comentarios que traspasan límites. Esa sensación constante de estar incómoda todo el tiempo y eso también es acoso”, agregó.

La novia del creador de contenido fue puntual en el hecho de que el acoso virtual era muy peligroso, teniendo en cuenta a los hombres que había tenido que bloquear. Allí hizo énfasis en que los mensajes y comentarios le despertaron sensaciones bastante desagradables.

“Después de lo que pasó, me puse a pensar en el acoso virtual. En la cantidad de hombres que tengo bloqueados. No por exagerada. Sino porque sus mensajes y comentarios me hacen sentir asco e incomodidad. Y lo más fuerte era que lo había normalizado. Como si por estar en redes tuviera que aguantarlo. No. Que sea detrás de una pantalla no lo hace menos invasivo. También cansa. También duele. También es acoso“, concluyó.