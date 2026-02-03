Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

Carlos Torres es uno de los actores más populares de la actualidad, ya que a lo largo de su carrera ha formado parte del elenco de algunas de las producciones más exitosas de la televisión colombiana.

Francisco el matemático: clase 2017, La nieta elegida, Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca, Amar y vivir y La reina del Flow son solo algunas de las producciones con las que el barranquillero ha enamorado a millones de personas, quienes de manera constante disfrutan conocer detalles de su vida personal a través de las redes sociales.

El actor colombiano ha dado a conocerse gracias a sus exitosos proyectos. Foto: Tomada de Instagram @carlos1torres1

En medio de una reciente entrevista con Alejandro Riaño para su show de Juanpis González, Carlos reveló que hace algún tiempo la situación se salió de control, pues fue acosado por una de sus seguidoras, quien llegó a pensar que tenían una relación amorosa.

Segú mencionó, la mujer estaba convencida de que cada una de las publicaciones que el actor hacía en su cuenta estaban dirigidas específicamente hacia ella.

“Lo que pasó con esa fan es que ella creía que era mi novia. Yo la conocí en un evento, ella llegó, viajó desde Cali y la vi como una persona más, pero cuando se me acercó me dijo: ‘mi amor, vine por ti para que nos regresemos a Cali. Te traje esta carta, tu sabes que eres el amor de mi vida’ y eso me pareció serio”.

El actor se mostró sorprendido por la seguridad con la que la mujer lo abordó, ya que no había experimentado una situación similar a lo largo de sus años de carrera en el mundo del cine y la televisión.

En ese momento, y en medio de la confusión, Carlos se disculpó con la mujer y le indicó que no podía irse en ese instante, pues estaba compartiendo con otros de sus seguidores y generando conversación con las personas que habían llegado al evento.

“Cuando me puse a hablar con ella me dijo que no habíamos podido estar juntos, que había viajado desde Cali para que viviéramos juntos y yo le dije que no sabía de qué estaba hablando y que yo tenía una relación”, afirmó.

Al ver lo complicada que se estaba poniendo la situación ante la insistencia de la mujer, su equipo de seguridad se puso en alerta y trató de mantener una distancia prudente. Sin embargo, la mujer decidió perseguirlo a lo largo del evento y en todo momento se mostró atenta a cada uno de sus movimientos.

“Cuando llegué a la casa empecé a mirar los mensajes directos de Instagram por lo que me había dicho ella, y efectivamente, tenía dos meses de mensajes de ella”, recordó.

En estos mensajes le daba algunas actualizaciones de lo que había hecho durante el día y le mencionaba lo importante que era en su vida, lo que generó una fuerte confusión en el actor.

Esto lo llevó a tomar la decisión de bloquearla de su perfil para evitar que la situación se tornara aún más preocupante