“Siento muchísimo si les causó dolor”: Carlos Torres pide perdón a los fans tras el final de ‘La Reina del Flow’

El reciente episodio de la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’ ha generado una conmoción sin precedentes en los televidentes de la serie. La muerte de Yeimy Montoya, el personaje central interpretado por Carolina Ramírez, marcó un punto de inflexión que no solo afectó a los seguidores de la producción, sino que motivó un pronunciamiento oficial por parte de su coprotagonista, Carlos Torres.

El impacto de un desenlace inesperado

La transmisión del capítulo 41 de la actual temporada dejó a los espectadores frente a una escena que muchos consideraban improbable: el fallecimiento de la protagonista. Este giro narrativo, diseñado para cerrar uno de los arcos más exitosos de la televisión en Colombia, desató de inmediato una ola de comentarios en plataformas digitales, donde los fanáticos expresaron desde nostalgia hasta incredulidad.

Ante la magnitud de la reacción del público, Carlos Torres, quien da vida a ‘Charly Flow’, decidió utilizar sus redes sociales para compartir una reflexión personal sobre el fin de esta etapa. El actor barranquillero no ocultó el vínculo emocional que desarrolló con la historia a lo largo de casi una década de trabajo.

“Nos dolió y nos sigue doliendo”: Las palabras de Torres

A través de un mensaje directo a su comunidad, Torres reconoció que el desenlace ha sido asimilado con dificultad incluso dentro del equipo de producción. “Nos dolió y nos sigue doliendo”, afirmó el actor, validando el sentimiento de los seguidores que han seguido la evolución de la relación entre Charly y Yeimy, popularmente bautizada por el fandom como “Charleimy”.

Torres se describió a sí mismo como uno de los mayores admiradores del proyecto. Según sus declaraciones, su nivel de entusiasmo por la trama es reconocido incluso por sus propios compañeros de reparto, lo que explica la profundidad de su mensaje tras el cierre de la historia de Montoya.

Un mensaje de gratitud y aclaración

Más allá de la nostalgia, el actor aprovechó el espacio para abordar posibles malentendidos surgidos a raíz de comentarios previos sobre el final de la serie. Con un tono conciliador, Torres ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse confundidos:

“Quiero decir que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor. Todo se ha dicho desde el amor y desde las muchas cosas maravillosas que vivimos más allá de la historia”, explicó el intérprete.

Con estas palabras, el actor buscó desmarcarse de cualquier polémica, enfatizando que su intención siempre ha sido honrar el trabajo realizado y la gratitud hacia el equipo técnico y artístico.

El vínculo con Carolina Ramírez

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el reconocimiento a su colega de set, Carolina Ramírez. Torres subrayó que la experiencia de compartir escenas durante diez años dejó recuerdos imborrables que trascienden la pantalla. Para el actor, la evolución de Yeimy Montoya y la química lograda con Ramírez fueron pilares del éxito internacional de la serie.

El actor concluyó su intervención destacando que, independientemente del destino ficcional de los personajes, los aprendizajes profesionales y los viajes compartidos durante la producción permanecen como el legado más valioso de su paso por ‘La Reina del flow’.