Estas son las 5 señales de que la suspensión de su carro podría estar averiada

Conocer el carro es un factor importante para evitar futuros problemas y daños, ya sea averiguando si el aceite se encuentra en óptimas condiciones, si no presenta algún fallo el motor del vehículo o incluso si alguna de sus llantas se encuentra sin aire.

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Otro aspecto a tener en cuenta es el estado de la suspensión del carro. En ciudades como Bogotá, el vehículo puede empezar a recibir desgastes por huecos en las vías, resaltos, alcantarillas que no se encuentran tapadas y constantes obras de construcción que se observan en varias zonas de la capital.

Aunque hoy en día los carros están bien preparados para cualquier caso de irregularidad, bien es cierto que no prestarles atención a estos hechos puede terminar generando daños más graves en la suspensión del carro.

De acuerdo con la marca fabricante de vehículos japonesa Mitsubishi Motors, el sistema de suspensión consiste en una serie de elementos que participan de manera cooperativa con el objetivo de que el vehículo pueda ser conducido de una manera suave y que a la vez permite reducir los impactos que el carro puede recibir al momento de movilizarse por las vías y calles del país.

Hay distintas formas para identificar algún fallo en la suspensión de carros Foto: Getty Images

Es ante esto que, si se presenta alguna circunstancia en la que la suspensión del vehículo comienza a fallar, puede derivar en un cambio drástico del carro, ocasionándole errores en la estabilidad del automóvil.

Por estas posibles consecuencias, varias organizaciones y marcas del sector automotriz comparten varias señales de alerta que los ciudadanos pueden conocer para identificar si la suspensión de sus carros se encuentra averiada.

Las señales para reconocer un daño en la suspensión del carro

Para poder identificar un fallo en la suspensión del vehículo, se debe tener en cuenta los aspectos visuales, auditivos y sensoriales que pueden presentarse mientras uno se encuentra en su búsqueda de alertas. Es ante ello que se presentan 5 señales para identificar estos fallos:

Fugas de aceite en los amortiguadores: Los amortiguadores son dispositivos hidráulicos que, por medio del control al paso de aceite, permiten mantener las llantas del carro conectadas al suelo mientras se traslada. Si estos comienzan a perder aceite, es un claro índice de que la suspensión se está desgastando, por lo que se recomienda realizar una inspección visual para evitar posibles daños en el futuro. Ruidos extraños mientras se maneja el vehículo: Los dueños de carro pueden comenzar a escuchar algún ruido metálico al momento de pasar por un hueco, un golpeteo cuando realiza un giro en el timón o sentir un golpe seco que no sucedía anteriormente. Esos sonidos son índices de algún fallo en la suspensión del carro. Vibraciones en timón: Al momento de que los conductores comiencen a sentir alguna sacudida tanto en el timón como en los pedales, así como una sensación de inestabilidad y rebotes al momento de pasar por un hueco, se puede considerar algún problema en la suspensión. Desvíos al girar en curvas: Si el conductor se encuentra realizando un giro y comienza a notar algún jalón o desvío, esta es una indicación de que el sistema de suspensión no presenta estabilidad al momento de conducir y genera un aumento de probabilidad de sufrir alguna volcadura si no se llega a tratar a tiempo. Desplazamiento más brusco al momento de conducir: Los dueños de sus automóviles, si comienzan a notar que el desplazamiento es mucho más difícil y menos cómodo, llegando incluso a ser brusco, tienen elementos para creer que es el momento de realizar un chequeo del sistema del carro.