Estos son los errores comunes que conductores realizan y pueden afectar el motor del carro

Algo que se tiene en cuenta sin ninguna duda, en cuanto al momento de conducir un vehículo, ya sea una motocicleta o un carro, es que, sin importar que todas las piezas estén en su lugar, nada de ello funciona si no está el motor. Este elemento es único, ya que es el que permite que haya movimiento del automóvil.
Este se puede presentar de distintas maneras, ya sea por medio de gasolina, diésel o algún elemento tecnológico y renovable. Y aunque este último se está convirtiendo en la alternativa más viable para muchos colombianos en el país, no se descuida el uso de combustibles tradicionales.
No obstante, existen una serie de errores que pueden ocurrir y que terminan generando un daño al motor del carro, por lo que siempre hay que estar atento a los mantenimientos requeridos para que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones.
Los descuidos más frecuentes que provocan daños al motor del carro
Ricardo Osorio, experto automotor y director de Autotrain, comentó, durante una entrevista con el periódico El Espectador, cuáles son las fallas más habituales que realizan los conductores y que terminan perjudicando el motor de sus carros:
No cambiar el aceite o usar uno equivocado
El aceite de motor es un elemento sumamente importante para el funcionamiento del vehículo, ya que permite reducir el desgaste de piezas internas del propulsor. Adicionalmente, permite que el motor esté más limpio, protegido y cuidado para que opere a la perfección.
Sin embargo, ocurren casos donde se alargan las rutinas de mantenimiento y se termina utilizando un aceite que no es o es de menor calidad; este termina provocando una mala interacción con los combustibles y reacciones químicas que suceden dentro del vehículo y puede terminar generando afectaciones como lodos, atascos y fallas prematuras.
Acelerar el carro cuando se encuentra frío
Al momento de encender el vehículo, se recomienda no acelerar cuando el motor del carro se encuentra en frío. En otras palabras, se aconseja no presionar el pedal derecho justo cuando arranca el automóvil, ya que lo ideal es que el aceite que está resguardado circule por toda la anatomía del propulsor y que llegue a cada pieza que requiere de su uso. Realizar esto ayudará a prevenir fricciones y desgastes.
“La forma correcta es encender el vehículo, ajustar los espejos, ponerse el cinturón y comenzar la marcha de inmediato, pero a bajas revoluciones. No es necesario dejarlo calentando en ralentí; al circular suavemente, el motor alcanzará su temperatura óptima de forma más eficiente y segura”, comentó Osorio.
Hacer menos uso del octanaje
Cada vehículo tiene unas recomendaciones sobre el tipo de gasolina que se debe utilizar, ya que esta permitirá que responda mejor en términos de potencia y velocidad y, a la vez, protegiendo el estado de cada uno de los componentes internos que están en el carro.
Es ante ello que, si un conductor toma la decisión de utilizar un octanaje inapropiado, puede terminar generando daños en el motor, como por ejemplo detonaciones o cascabeleos.
Incumplir con las agendas de mantenimiento
Una situación que ocurre es el incumplimiento por parte de varios conductores en el país de cumplir con las normativas de emisiones que requieren sus vehículos durante un periodo de tiempo. No obstante, los mantenimientos son claves, ya que si son ignorados, puede terminar generando fallas graves para el automóvil.