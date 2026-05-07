Multimillonaria multa que pagaría Medellín a la Conmebol por la cancelación del juego ante Flamengo

La noche de este jueves 7 de mayo se tenía programado en el Estadio Atanasio Girardot el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y Flamengo de Brasil, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

Caos en Medellín, vergüenza y miedo: hinchas impactan con actos vandálicos en el Atanasio Girardot y alrededores

Sin embargo, el compromiso deportivo se vio interrumpido por el comportamiento de un sector de la parcialidad local.

Durante el desarrollo del evento, varios asistentes ubicados en las tribunas activaron bengalas que generaron nubes de humo, obstaculizando la visibilidad.

Posteriormente, los dispositivos pirotécnicos fueron arrojados al terreno de juego, lo que representó un riesgo para la integridad física de los futbolistas y obligó al árbitro central a detener las acciones de forma inmediata.

🔥 #ULTIMAHORA/ Desde el primer momento las autoridades activaron los protocolos de seguridad y realizaron una intervención inmediata para controlar los hechos registrados durante el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Flamengo de Brasil. Gracias a la reacción… pic.twitter.com/MY4s6fQNDQ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 8, 2026

Tras evaluar la situación, el comisionado de la Conmebol y la terna arbitral determinaron la cancelación definitiva del partido.

Marco normativo y responsabilidades del club

Esta decisión conlleva implicaciones financieras para el ‘poderoso de la montaña’, dado que el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol establece una responsabilidad objetiva sobre los clubes por el actuar de sus aficionados.

Según el Código Disciplinario, las entidades deportivas deben responder por los incidentes en sus escenarios, independientemente de su gestión directa en la logística de seguridad.

El reglamento prohíbe explícitamente el encendido de bengalas, el uso de fuegos artificiales y el lanzamiento de cualquier objeto al campo de juego. En el Capítulo 2 del mencionado código, se detallan las medidas que los órganos judiciales pueden aplicar, las cuales transitan desde lo económico hasta lo deportivo.

¡Daños en el Atanasio Girardot! Así quedaron los baños de la tribuna norte en medio de la protesta de los hinchas y la barra del Independiente ‘Medellín #Dim #Medellin pic.twitter.com/o64Y21oOnK — CIUDAD SUR (@ciudadsur_) May 8, 2026

En casos previos similares, las multas han oscilado entre los 5.000 y los 20.000 dólares para infracciones leves, pero los montos pueden escalar drásticamente según la gravedad y los antecedentes de la plaza. En caso de considerarse un episodio reincidente o grave, las multas pueden ascender entre USD 100.000 y USD 500.000.

Posibles sanciones económicas y deportivas

El Medellín enfrenta ahora un proceso que podría derivar en el cierre total o parcial de su estadio para próximos encuentros internacionales, así como en la obligación de competir a puerta cerrada.

En situaciones de reincidencia o falta de garantías de seguridad, la Conmebol ha impuesto multas que ascienden hasta los 80.000 dólares, descontando estos valores directamente de los ingresos por derechos de televisión.

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En el ámbito competitivo, el ente rector suele otorgar los puntos al equipo rival con un marcador oficial de 0 a 3 cuando se comprueba la responsabilidad del equipo anfitrión en la suspensión del juego.

Bajo este escenario, el Medellín podría dejar de recibir ingresos significativos por patrocinios y enfrentar sanciones que comprometerían su estabilidad financiera en el certamen continental. El dictamen final quedará en manos de la Unidad Disciplinaria en los próximos días.