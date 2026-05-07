Junior se expone a dura sanción y además queda eliminado ante Cerro Porteño: así va la tabla en Copa Libertadores

Dolor en el Junior de Barranquilla y bajo nivel deportivo en la Copa Libertadores. El equipo ‘Tiburón’ enfrentó por la cuarta fecha de la fase de grupos a Cerro Porteño de Paraguay en el estadio Jaime Morón de la ciudad de Cartagena. Cabe recordar que el Metropolitano se encuentra en remodelación por ser sede de la final de la Copa Sudamericana en este 2026 y por eso el ‘Tiburón’ tuvo que cambiar de sede.

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En Cartagena su hinchada se ha hecho sentir, pero también coloca en riesgo al Junior de Barranquilla, que ahora se expone a duras multas y sanciones por parte de la Conmebol debido al show de pirotecnia en el estadio Jaime Morón. Apenas iba a comenzar el segundo tiempo, el humo y el fuego de las bengalas se apoderó de la cancha y el árbitro tuvo que aplazar unos minutos la reanudación.

En casos previos similares en otros estadios de Sudamérica, las multas han oscilado entre los 5.000 y los 20.000 dólares para infracciones leves, como la que se pudo ver en el estadio de Cartagena. Junior de Barranquilla esperará la resolución de la entidad deportiva para conocer con exactitud las infracciones cometidas y el castigo a pagar.

En Cartagena también se detiene el partido



Pólvora en la tribuna del Junior y voces de protesta



El Tiburón pierde en casa vs. Cerro Porteño



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Ya en lo que tiene que ver con el juego, el Junior fue incapaz y ni siquiera salvó un empate en condición de local. Cerro Porteño de Paraguay, por su parte, fue a Cartagena con la firme intención de sacar los tres puntos y así lo ha podido hacer, para quedar muy bien ubicado en la tabla de posiciones y ascender buscando los octavos de final.

Bengalas en Cartagena / Jugadores de Junior y Cerro Porteño Foto: Oficial ESPN / Junior

Apenas en el minuto 13, el atacante argentino Pablo Vegetti anotó el gol para la ventaja de Cerro Porteño en Colombia. Fue un golazo con la complicidad de la defensa del Junior que no pudo rechazar una pelota que parecía no tenía peligro. El delantero presionó y le pudo quedar la pelota con todo el perfil disponible para dejar sin posibilidades a Mauro Silveira.

Junior queda eliminado de Libertadores e invasión de hinchas

Esta caída en Cartagena por la mínima diferencia elimina al Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores y solamente le queda la posibilidad de cazar el tercer puesto del grupo para avanzar al playoff de la Copa Sudamericana. En minutos finales, hinchas del equipo local intentaron invadir la cancha, con la intervención de la Policía.

Grupo F Foto: Google

Palmeiras lidera esta zona con 8 puntos y Cerro Porteño queda con siete unidades. Además, el tercero es Sporting Cristal con 6.

¡¡QUÉ GOLAZO HICISTE, PABLO!! VEGETTI LA AGARRÓ EN EL AIRE Y ANOTÓ EL PRIMERO DE CERRO PORTEÑO VS. JUNIOR. ¡TOP!



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Junior de Barranquilla solamente ha podido sumar un punto de 12 posibles en la fase de grupos y firma una discreta presentación.