Santa Fe respira en Copa Libertadores y ve opciones de ir a octavos: Peñarol y Platense movieron la tabla

Arde el grupo E de la Copa Libertadores luego de disputada la cuarta fecha que movió la tabla de posiciones y dejó a Corinthians casi clasificado a los octavos de final. El gigante brasileño, que no pasa por un buen momento deportivo y toca puestos de descenso en el Brasileirao, logró alcanzar un milagroso 1-1 cuando el ‘León’ tenía la victoria lista.

A segunda hora (hora), el turno fue para Peñarol contra Platense en Buenos Aires, donde el gigante uruguayo pudo sacar adelante un empate 1-1 para seguir con vida en la Copa Libertadores. Junto con Santa Fe, el carbonero está obligado a hacer los seis puntos de seis posibles para lograr las 10 unidades y meterse en la lucha por el cupo a octavos de final.

Tabla del Grupo E Foto: Google

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