Hinchas de Santa Fe son acusados de hacer gestos racistas contra Corinthians: el video se viralizó

El partido de Independiente Santa Fe contra Corinthians, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026, terminó en pelea por la celebración del arquero Hugo de Souza y la reacción de los jugadores del cuadro cardenal.
Los ánimos se calentaron dentro de la cancha y también fuera de ella, donde hinchas de Santa Fe fueron grabados haciendo presuntos gestos racistas contra la afición de Corinthians que asistió a El Campín.
El cuadro cardenal se arriesga a graves sanciones por parte de la Conmebol, que es implacable en cuanto a los actos de racismo dentro del fútbol sudamericano.
Teniendo en cuenta casos similares que se produjeron en el pasado, Santa Fe podría recibir una sanción económica por encima de los 100.000 dólares, la obligación de adelantar campañas contra el racismo y hasta el cierre parcial de una tribuna para el partido contra Platense.
Tras el empate ante Corinthians, hinchas de Independiente Santa Fe fueron filmados haciendo gestos racistas hacia los torcedores del Timão 🏆⚠️ pic.twitter.com/246y5QcLeZ— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 7, 2026
Santa Fe quedó casi eliminado
Independiente Santa Fe pasó de tener tres puntos en el bolsillo a quedar casi eliminado de la Copa Libertadores, gracias al gol agónico de Gustavo Henrique sobre el minuto 93 que silenció a la parcialidad local y puso a celebrar a los hinchas del Timão.
Al conjunto capitalino todavía le quedan dos partidos; sin embargo, la situación es crítica teniendo en cuenta que Platense todavía debe su partido de esta fecha contra Peñarol.
Pablo Repetto, sin embargo, no se resigna y confía en que pueden ganar los dos juegos que quedan en esta fase de grupos. “Nos pasó algo parecido con Peñarol, parecía que también estaba controlado y lamentablemente no lo pudimos sostener. No pudimos sobre el final, duele más, no tuvimos chance ni siquiera de ir a buscar”, declaró el estratega uruguayo.
“El equipo quiso siempre dejarlo todo, dejaron todo. Los que salieron, salieron por temas de cansancio, algún tema muscular que estamos pagando por el gran esfuerzo que estamos haciendo al jugar cada partido como una final”, agregó Repetto.
Próximo partido ante América
Santa Fe no tiene tiempo para las lágrimas, pues este sábado disputa el partido de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay contra América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero.
El objetivo es traerse un resultado positivo a la capital, teniendo en cuenta que América tuvo que viajar a Perú y tendrá menos tiempo de descanso.
El juego de vuelta está programado para el martes de la próxima semana en El Campín, partido que se tuvo que adelantar por el concierto de Silvestre Dangond que se llevará a cabo el viernes 15 de mayo en ese mismo escenario.