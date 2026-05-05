Tabla de posiciones - grupo F de Libertadores: Junior padece tras triunfo de Palmeiras vs. Sporting Cristal

Este martes, 5 de mayo de 2026, Palmeiras venció de visitante a Sporting Cristal por 2-0. Los goles del Verdão fueron obra de José Manuel López (32′) y Ramón Sosa (50′), en juego válido por la cuarta fecha del grupo F en Copa Libertadores.

Palmeiras venció a Sporting Cristal en Copa Libertadores. Foto: AFP

La victoria de Palmeiras tiene especial impacto en su zona de la Libertadores. El cuadro brasileño es líder solitario y se empieza a acomodar como posible clasificado a los cuartos de final del torneo continental de clubes sudamericanos.

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Tabla de posiciones en el grupo F de Copa Libertadores: Junior es parcialmente último

Palmeiras se acomoda en el liderato del grupo F de Copa Libertadores con 8 puntos en cuatro partidos jugados. Ostenta dos triunfos y dos empates, lo que lo deja como el hasta ahora rival invencible de su zona.

Sporting Cristal es segundo con seis puntos en los mismos cuatro juegos. De manera parcial, tanto Palmeiras como el elenco peruano estarían clasificando a los octavos de final de esta edición 2026 de la Copa Libertadores.

Tercero parcial es Cerro Porteño de Paraguay, que suma cuatro puntos en tres partidos. Esta casilla le permitiría clasificarse a los playoffs de Copa Sudamericana, donde se vería cara a cara con algún segundo de grupo de la mencionada Sudamericana.

Quien padece es Junior de Barranquilla, último (4) con apenas un punto en tres compromisos disputados hasta ahora. Las alarmas son para el cuadro colombiano, que debe encender la marcha si quiere seguir participando en alguno de los torneos Conmebol.

¿Cuándo es el próximo partido de Junior de Barranquilla en Copa Libertadores?

Este jueves, 7 de mayo, Junior de Barranquilla recibirá en casa a Cerro Porteño por la cuarta fecha del grupo F en la Copa Libertadores. Los tiburones están obligados a ganar, pues es un duelo directo para la tercera casilla.

Nómina de Junior de Barranquilla para esta Copa Libertadores 2026. Foto: AFP

Si Junior gana, quedará con cuatro puntos, mismos que Cerro. Sin embargo, aunque gane, no alcanzaría aún ni al segundo (Sporting Cristal - 6) con miras a avanzar a octavos de final de Libertadores.