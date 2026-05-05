Vincent Kompany le respondió a Mikel Arteta y frenó picante debate en Champions: mencionó a Klopp

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich donde juega el colombiano Luis Díaz, habló en rueda de prensa previa a la vuelta de la semifinal de Champions ante PSG. Una de las preguntas tuvo que ver con lo dicho por Mikel Arteta, estratega del Arsenal.

Arteta había opinado sobre la ida del juego entre PSG y Bayern Múnich, que se jugó el pasado 28 de abril de 2026, y que acabó 5-4 a favor de los parisinos como locales. Mikel dijo: “Para ofrecer tanta calidad hay que estar muy fresco, y la diferencia entre las ligas y la forma en que compiten es abismal”.

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Mikel Arteta, técnico del Arsenal, había opinado sobre el nivel de las ligas de los equipos semifinalistas de Champions League. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Para el entrenador de Arsenal, los jugadores figuras del PSG y Bayern Múnich pudieron estar en mejor forma que varios futbolistas gunners. Esto, según el diagnóstico de Mikel, se debe a la diferencia de competencia entre las ligas donde se desempeñan: Arsenal (Premier League), PSG (Ligue 1) y Bayern Múnich (Alemania).

Vincent Kompany: “Prefiero no comentarlo (...) Klopp lo habló muchas veces”

Pero para Vincent Kompany es mejor no ahondar mucho en el tema. El estratega del Bayern dejó claro que es una polémica amplia, y que incluso Jürgen Klopp, histórico por su paso en el banquillo de Liverpool, lo comentó alguna vez.

“Prefiero no comentarlo. Jugué en la Premier durante muchos años. No creo que fuera una crítica al Bayern o al PSG, sino más bien es un debate. En Inglaterra tienes 38 partidos de liga, la Copa de la Liga, la FA Cup y no hay parón invernal“, dijo Kompany en declaraciones recogidas por As Colombia.

Y añadió: “No me corresponde a mí debatirlo, pero es legítimo. Klopp también habló de eso muchas veces”.

Kompany responds to Mikel Arteta after he said that Bayern and PSG get to rest their players because of the quality of their leagues compared to the Premier League 👇



"I don't want to comment much on that. I played in the Premier League for many years. I don't think it was… pic.twitter.com/VTZYPb5Qxs — Hayters TV (@HaytersTV) May 5, 2026

Arsenal ya está en la final de la Champions y espera rival

La semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y PSG se jugará este miércoles, 6 de mayo, en el Allianz Arena de Múnich. Reiterando que la serie va 5-4 a favor del elenco parisino, de este duelo saldrá el rival de Arsenal en la final de la Champions League.

Los Gunners vencieron con un global de 2-1 al Atlético de Madrid, este martes, y llegan a una final de Champions League 20 años después. La ilusión de la primera orejona para Arsenal está más latente que nunca.

Arsenal acaricia el trofeo de la Champions League. Foto: Getty Images

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Eso sí, el equipo de Londres se verá en la final con alguno de los dos pesos pesados en esta edición de Champions: o el vigente campeón (PSG) o uno de los equipos más representativos de Europa en la actualidad (Bayern Múnich).