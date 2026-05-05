Revelan fecha de lanzamiento del nuevo álbum de los ‘Rolling Stones’; Mick Jagger dio declaraciones

El nuevo álbum de los Rolling Stones, titulado Foreign Tongues, saldrá el 10 de julio, anunció el legendario grupo de rock británico. La banda presentó un adelanto durante un encuentro público el martes en Nueva York.

“¡Sí, seguimos divirtiéndonos muchísimo!”, dijo Mick Jagger junto a Keith Richards, con quien fundó el grupo en Londres en 1962, y Ronnie Wood, que se unió a los Stones en 1976.

Los tres músicos británicos conversaron con el presentador y humorista Conan O’Brian sobre el nuevo disco, ante periodistas e invitados reunidos en Brooklyn.

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Foreign Tongues será el 25º álbum de estudio de los Stones. El último, Hackney Diamonds, recibió en 2023 una buena acogida crítica y comercial, dando un nuevo impulso creativo al grupo tras 18 años sin un álbum de estudio original. Ese disco fue el primero que lanzaron tras la muerte de su histórico baterista Charlie Watts en 2021.

El estadounidense Andrew Watt, uno de los productores más solicitados del momento, vuelve a estar al mando de este álbum, como lo estuvo en el anterior.

“Fue la mejor experiencia de mi vida... Soy su mayor fan en el mundo”, declaró Watt a la AFP al recordar el mes pasado en Londres grabando con el grupo.

Un mes para producir un álbum “no es mucho tiempo”, señaló Mick Jagger.

Al escuchar los temas, “uno podría creer que estamos en 1968, tu voz está impecable”, le dijo Conan O’Brian a Mick Jagger.

“Tomaba muchas más drogas en 1968...”, respondió el cantante, ante las risas de la sala.

No hicieron ninguna mención a una posible gira de conciertos para acompañar el lanzamiento.

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Según varios medios, el proyecto se discutió internamente, pero fue descartado debido a la avanzada edad de los miembros del grupo, que haría la iniciativa arriesgada. Jagger y Richards tienen 82 años y Wood, 78.

Foreign Tongues contará además con la colaboración de otras leyendas de la música, como el ex The Beatles Paul McCartney y el líder de The Cure, Robert Smith.

Manteniendo hasta ahora el misterio sobre la salida del álbum, el grupo había lanzado recientemente un sencillo titulado Rough and Twisted únicamente en vinilo y en edición limitada, bajo el nombre de The Cockroaches, seudónimo que utilizaban en sus conciertos secretos en las décadas de 1970 y 1980.

*Con información de AFP.