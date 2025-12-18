Música

Los Rolling Stones toman inesperada decisión sobre su gira europea en 2026 por delicado tema

La banda hizo un anuncio sorpresivo sobre el cambio de planes que había a nivel profesional.

Redacción Cultura
18 de diciembre de 2025, 8:02 p. m.
Mick Jagger, derecha, y Keith Richards de The Rolling Stones actúan durante la celebración del lanzamiento de su nuevo álbum "Hackney Diamonds".
Mick Jagger, derecha, y Keith Richards de The Rolling Stones actúan durante la celebración del lanzamiento de su nuevo álbum "Hackney Diamonds". Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Inesperado revés para los incondicionales de The Rolling Stones, ya que la icónica banda británica de rock han cancelado su gira por Reino Unido y Europa en 2026 porque su guitarrista, Keith Richards, no puede “comprometerse” con el exigente tour de conciertos debido a una salud que se ha visto resentida coincidiendo con los 82 años que ha cumplido este jueves.

Tal y como adelanta The Sun, el incombustible artista habría comunicado a Mick Jagger y al resto de integrantes del grupo que “no estaba entusiasmado con una gran gira” que durará más de 4 meses y que “no creía que pudiera comprometerse” a todas las fechas y estadios que los promotores estaban proponiéndoles para el próximo verano.

En los últimos años, Keith Richards ha hecho frente a la artritis que padece, una enfermedad que él mismo calificó de benigna, pero que le ha obligado a cambiar su estilo de tocar. Tal y como señala Variety, Los Rolling Stones han realizado giras casi todos los años desde principios de la década del 2000, con itinerarios cada vez más reducidos a medida que los tres miembros principales -Mick Jagger (82), Ron Wood (78), y el propio Richards- han ido cumpliendo años y envejeciendo.

Rolling Stones
Rolling Stones Foto: Europa Press

El batería original de la banda responsable de éxitos como ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, Charlie Watts, falleció en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan. La gira más reciente del grupo fue ‘Hackney Diamonds’, llamada así por su último álbum, que incluyó 20 fechas en Norteamérica a lo largo de tres meses.

El último concierto del grupo en España fue el 2 de junio de 202, en el actual Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y por el momento parece que los fans españoles tendrán que esperar para volver a ver a Mick Jagger y a sus compañeros en acción.

*Con información de Europa Press.

