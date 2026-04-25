Megadeth en Bogotá este 26 y 27 de abril: horario y todo lo que debe saber de su tour de retiro

Este sábado 26 y domingo 27 de abril Bogotá será el escenario de una de las bandas más importantes del género de thrash metal, Megadeth, que llega como parte de su gira “This Was Our Life Tour”, que encamina como la fase de despedida del mítico grupo estadounidense fundado en el año 1983.

El Movistar Arena se alista para un 2026 cargado de conciertos y grandes artistas: así será su agenda en los próximos meses

Ambos eventos se realizarán en el Movistar Arena, ofreciendo un último espectáculo al puro estilo metal que todos los colombianos amantes del género podrán disfrutar una última vez. Las puertas para ambos shows estarán abiertas a partir de las 6:00 p. m. para luego comenzar con el espectáculo a partir de las 9:00 p. m. La edad mínima para poder ingresar al evento es de 12 años, siempre y cuando se encuentre acompañado de un adulto.

La banda, conformada actualmente por la leyenda Dave Mustaine, Dirk Verbeuren, Teemu Mäntysaari y James Lomenzo, volverá al país luego de haberse presentado en el año 2024, generando un momento inigualable para aquellos asistentes que pudieron ver a sus grandes artistas del metal.

Sobre esta gira, que se está realizando en estos momentos por Latinoamérica, Mustaine aclaró que quiere irse desde la cima y bajo sus propios términos, manteniendo la calidad que lo ha caracterizado a él y a la banda en los escenarios por más de cuatro décadas.

El mariscal Mustaine y Megadeth vienen a despedirse con disco nuevo y un último envión de dos fechas en la ciudad. El 27 de abril aún lo quiere y puede recibir a usted. Foto: cortesía

Esta será la última vez que los fanáticos colombianos podrán ver en la tarima a Megadeth, conocida principalmente por su estilo demoledor al presentar letras cargadas de reflexiones o críticas y un estilo vocal diferente al de las demás bandas, quedando marcada como una de las más importantes del género, teniendo más de 50 millones de discos vendidos a nivel mundial junto con un Grammy.

Posibles setlists para los conciertos de Megadeth el 26 y 27 de abril de 2026

Con el lanzamiento de su 17.º y último álbum, titulado simplemente “Megadeth”, muchos aficionados de la banda esperan con ansias cuáles pueden ser las canciones que toquen durante los dos shows que se realizarán este 26 y 27 de abril. Muchos esperan aquellas canciones icónicas de la banda como Holy Wars… The Punishment Due, In My Darkest Hour, Hangar 18, Symphony of Destruction o de su reciente álbum como Tipping Point

Estas pueden ser algunas de las canciones que se pueden presentar durante los conciertos:

“A Tout le Monde”

“Countdown to Extinction”

“Dread and the Fugitive Mind”

“Dystopia”

“Hangar 18”

“Holy Wars… The Punishment Due”

“Peace Sells”

“Skin o’ My Teeth”

“Sweating Bullets”

“Symphony of Destruction”

“Tipping Point”

“Tornado of Souls”

“Trust”

Precio de boletería

Aunque la noche 1 del concierto de Megadeth ya se encuentra agotada, aún las personas interesadas en ver a una de las bandas más importantes de la historia del género metal pueden adquirir sus entradas por medio de la página Tuboleta ingresando al siguiente link: https://tuboleta.com/es/eventos/megadeth-was-our-life-segunda-fecha

Los precios oscilan entre los $230.000 y los $800.000 pesos, teniendo en cuenta la ubicación que el aficionado de la banda elija durante los shows programados para el 26 y 27 de abril de 2026.