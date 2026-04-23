El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (CNA) del Ministerio de Culturas celebra tres años desde su apertura, en marzo de 2023. En este periodo, no es exagerado decir que se ha consolidado como un institución referente sin precedentes en la gestión cultural pública de Colombia, con impacto latinoamericano. Y hay cifras que ayudan a documentar su alcance artístico, social y económico que vale la pena repasar justo en días de campaña política, cuando se habla de fusionar y recortar presupuestos culturales.

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Desde su apertura, 411 mil personas han asistido a sus actividades de programación artística y mediación; 117 mil visitantes adicionales han hecho uso de sus espacios y servicios, y el 45 por ciento de quienes asistieron lo hicieron a eventos de entrada libre. La boletería cuenta con descuentos para distintas poblaciones, y la franja de infancias es gratuita para menores de 12 años, una política de acceso que refleja el compromiso del CNA con la democratización de la cultura.

NO ES SOLO UNA INFRAESTRUCTURA, ES UNA CASA VIVA, QUE HA APRENDIDO A ESCUCHARSE, A ABRIRSE Y A CONSTRUIRSE CON QUIENES LA HABITAN Y SUEÑAÑ HABITARLA. ES LA CASA GRANDE DEL ENCUENTRO CULTURAL PARA COLOMBIA, DICE SU DIRECTORA XIOMARA SUESCÚN. RAZÓN NO LE FALTA.

“El CNA es, sin duda, una infraestructura cultural privilegiada, como deben ser todos los bienes públicos para servir a sus comunidades. Es un proyecto cultural que se configura con una perspectiva sistémica y humana: redefine la relación entre el Estado, los artistas y la ciudadanía, abre preguntas, nos permite escuchar e imaginar en colectivo”, dice Xiomara Suescún, directora del CNA.

Fachada del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. cortesía CNA / A.P.I. Foto: cortesía CNA / A.P.I.

Con 'Correspondences', Patti Smith y Soundwalk Collective dejaron su huella en el Teatro Colón y también en el CNA. Foto: Mariana Reyes Serrano

En el plano artístico, el CNA presentó los estrenos mundiales y latinoamericanos de proyectos de Patti Smith y Brian Eno, posicionando a Colombia como destino de la creación artística de vanguardia global. También produjo Utopía, una ópera creada con 82 personas de entre 5 y 80 años sin experiencia previa, en un proceso de creación colectiva de tres años que no tiene antecedentes en las artes escénicas colombianas recientes. El CNA alberga la única sala de experimentación escénica de América Latina, la Sala Fanny Mikey, un laboratorio para lenguajes contemporáneos, híbridos y experimentales sin equivalente en la región.

Sala Fanny Mikey, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. cortesía CNA / A.P.I. Foto: cortesía CNA / A.P.I.

Ha realizado coproducciones con importantes compañías colombianas, entre ellas las de los 100 años de La Vorágine, que llevaron a escena creaciones con Teatro Petra, La Quinta del Lobo y Mapa Teatro, entre otros; y Aquí hay un Pueblo: el Mito de Rambao, en el marco del centenario de Delia Zapata Olivella, estrenada en el pasado Festival Internacional de las Artes Vivas —FIAV— como la primera creación del CNA hecha con artistas regionales.

'Face to Face for Bogotá', exhibición de Brian Eno, se expuso en el novedoso Centro Nacional de las Artes. Foto: Mariana Reyes Serrano / Teatro Colón.

Teatro Colón / CNA Delia Zapata Olivella

La institución ha homenajeado en vida a figuras fundacionales de la cultura colombiana como Teresita Gómez, Edy Martínez, Pablus Gallinazus y Plinio Córdoba, y prepara reconocimientos a Totó la Momposina y a compañías históricas como La Candelaria y La Libélula Dorada. En noviembre de 2025 impulsó el primer Día Nacional de los Teatros Públicos y Patrimoniales de Colombia, un hito de política cultural que reconoce institucionalmente el valor del patrimonio escénico del país.

Más allá de la programación artística

La mediación es uno de los pilares del modelo del CNA. Más de 96 mil personas participaron en procesos de mediación e inclusión social a través de cerca de 2.500 acciones y actividades entre 2023 y 2025.

Estos procesos van más allá de la asistencia a una función, pues incluyen talleres, encuentros, residencias y acompañamientos pedagógicos diseñados para que comunidades diversas no solo consuman arte, sino que lo comprendan, lo debatan y lo produzcan. La mediación del CNA ha llegado a colegios, hospitales, centros comunitarios y poblaciones en situación de vulnerabilidad, convirtiendo la institución en un agente activo de transformación social.

Un evento de esta semana...

‘No hay edad mínima para la guerra’ pretende consolidarse como una experiencia que articula arte, escucha colectiva y reflexión pública, de acceso libre para el público. Foto: cortesía CNA

La accesibilidad ha sido otra línea de trabajo estructural. 5.700 personas vivieron experiencias diseñadas con enfoque de accesibilidad, en una programación que ha incorporado interpretación en Lengua de Señas Colombiana, audiodescripción, materiales en braille y condiciones físicas adaptadas. El CNA estrenó Solo cuando tengas frío, la primera producción bilingüe en español y Lengua de Señas Colombiana en un centro cultural público del país, con actores sordos y oyentes compartiendo el mismo plano escénico en igualdad de protagonismo. Esta apuesta es parte de una política de programación que entiende la diversidad como un criterio artístico.

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Más de 24 mil niñas y niños participaron en procesos escolares y de infancias. El trabajo con las nuevas generaciones ha sido transversal a toda la programación del CNA, y en 2026 la institución da un paso más con el lanzamiento de Ecos del Futuro y el dispositivo Oráculo, un espacio donde niñas, niños y jóvenes responderán en tiempo real a las obras del CNA, construyendo colectivamente un Atlas de los Mundos Posibles.

El Delia tiene una visión amplia como espacio y como laboratorio de gestación y creación cultural. Desde Bogotá, este espacio impacta al país, pero también se alimenta del mismo. Foto: cortesía CNA / A.P.I.

En el ecosistema creativo, más de 100 emprendimientos culturales fortalecieron sus proyectos con el acompañamiento del CNA, generando ingresos superiores a los 306 millones de pesos. Entre 2024 y 2025, el número de boletas vendidas se multiplicó por tres y los ingresos totales de operación por casi cuatro. En infraestructura, la institución invirtió 23 mil 329 millones en dotación y modernización técnica, acústica y de accesibilidad de talla mundial.

La presencia en el país

La descentralización ha sido una de las apuestas más ambiciosas del CNA. A través de la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales, la institución movilizó cerca de 130 compañías por más de 30 escenarios en 22 departamentos, con una convocatoria de más de 75.000 espectadores en todo el territorio nacional. Esta red ha permitido que municipios y regiones históricamente alejados de la oferta cultural de las grandes ciudades accedan a producciones de alto nivel, con compañías que llevan el trabajo escénico del CNA a escenarios locales.

El Teatro Imperial de Pasto fue uno de los espacios activos en el primer Día Nacional de los Teatros Públicos y Patrimoniales de Colombia. Foto: cortesía Prensa CNA / A.P.I.

Complementariamente, la alianza con RTVC —72 emisoras de radio y televisión nacional— llevó las artes vivas a más de 140.000 hogares entre julio y diciembre de 2025, con transmisiones de obras y eventos realizados desde el corazón de Bogotá, extendiendo el alcance de la institución a territorios donde no hay teatros ni salas de concierto.

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A sus tres años de inauguración, el CNA del Ministerio de Culturas opera con un modelo de triple impacto —simbólico, social y económico— que lo distingue como la institución cultural pública de mayor alcance en Colombia y un referente para la gestión cultural pública en América Latina. Su visión se sostiene en un modelo de gestión expandido que le ha permitido proponer una programación permanente en todas sus salas, proyectar un plan artístico, convertirse en laboratorio y plataforma de creación activa, y entenderse como punto de encuentro para la reparación, para el duelo y la alegría colectiva, para los nuevos sueños y la esperanza.