Top Show Colombo 2026: programación de una edición histórica que honra la comunidad Lgbtq+

Bogotá se prepara para vivir una edición significativa del Top Show Colombo. Esto pues, en su sexta versión, el festival gratuito del Centro Colombo Americano presenta Unlabeled #SinEtiquetas, una apuesta artística dedicada a visibilizar el impacto, la resistencia y la contribución histórica de la comunidad LGBTQ+ a la música en Colombia y Latinoamérica.

‘Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro’: esto debe saber del libro más reciente de Yulieth Mora

Del 25 de abril al 14 de mayo, cinco escenarios de la ciudad se convertirán en territorios de encuentro, celebración y libertad: el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Parque de los Hippies y el Centro Colombo Americano.

Esta edición reunirá 18 agrupaciones nacionales e internacionales, más de 150 artistas en escena y espera convocar a más de 20.000 asistentes durante sus cinco fechas de conciertos y actividades pedagógicas.

La Bruja de Texcoco Foto: cortesía CCA / A.P.I.

Por primera vez, el festival contará con una fuerte presencia latinoamericana. El lineup incluye a La Bruja de Texcoco (México), artista trans que resignifica las músicas tradicionales; Kudai (Chile), referente del pop rock con una apuesta transgresora; Kumbia Queers (Argentina), ícono de la fusión entre cumbia, punk y rock; y Johann Vera (Ecuador), voz contemporánea que ha visibilizado abiertamente su identidad en la industria musical.

A ellos se suman artistas nacionales como Aguas Ardientes, La Ramona, Mayra Sánchez, Asael Cuesta, La Morena del Chicamocha, LoMaasBello, Milo Mosquera, La Poderosa del Bullerengue, Yela Quim, Lady Arias, Dolores te Canta y Lola Mento, representando distintas regiones y sonidos del país.

La Ramona Foto: cortesía CCA / A.P.I.

Desde su creación en 2021, el Top Show Colombo ha evolucionado como una plataforma que no gira en torno a un género musical específico, sino a conversaciones sociales urgentes. En esta edición, el foco está puesto en la comunidad LGBTQ+ en un contexto donde persisten brechas de representación y violencia.

Unlabeled es un territorio para encontrarnos, celebrarnos y abrazar nuestras identidades sin moldes ni fronteras Santiago López, coordinador cultural del Centro Colombo Americano

Además de los conciertos, el festival desarrollará una agenda pedagógica con conversatorios y encuentros comunitarios que buscan incidir en las discusiones sobre derechos culturales y políticas públicas para artistas LGBTQ+.

Con una inversión cercana a $1.500 millones de pesos, el festival generará alrededor de 400 empleos directos e indirectos, consolidándose como uno de los eventos culturales gratuitos más relevantes de la ciudad. Más que cifras, se trata de una declaración cultural: la música como escenario de representación y transformación social.

Kumbia Queers Foto: cortesía CCA / A.P.I.

‘Golondrina’: jazz, mujeres y raíces en el nuevo disco de Urpi Barco

El Top Show en una apuesta concreta por la cultura como derecho y como espacio seguro para todas las identidades. Se realiza en articulación con el Instituto Distrital de las Artes y cuenta con el respaldo de programas distritales y nacionales de concertación cultural, porque, cuando la música se vive sin etiquetas, se convierte en un acto de libertad.

Agenda de conciertos

Sábado 25 de abril en el Teatro al Aire Libre la Media Torta. Apertura de puertas: 1:00 p.m.

Kudai, la Bruja de Texcoco, Johann Vera, Kumbia Queers, Aguas Ardientes y Mayra Sánchez.

Miércoles 6 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Apertura de puertas: 5:00 p.m.

La Ramona, Lady Arias, LoMaasBello, Dolores te Canta.

Sábado 9 de mayo en el Parque de los Hippies. Apertura: 3:00 p.m.

Milo Mosquera, La Poderosa del Bullerengue, La Morena del Chicamocha y Lola Mento.

Amelie Weinhöfer Foto: cortesía CCA / A.P.I.

“Soy la italiana más latina del mundo”: Laura Pausini en charla con Arcadia, antes de su regreso a Bogotá

Miércoles 13 de mayo en el Centro Colombo Americano. Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Amelie Weinhöfer y Yela Quim.

Jueves 14 de mayo en el Centro Colombo Americano. Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Flo de Lava y Asael Cuesta.