La cantautora colombiana Urpi Barco presenta Golondrina, su cuarto lanzamiento discográfico, que rinde tributo a las mujeres del jazz colombiano, contando con la colaboración de doce artistas de diversas trayectorias. Un álbum que propone un diálogo íntimo entre ritmos tradicionales como la cumbia, el currulao y el bullerengue con el lenguaje del jazz, integrando además elementos contemporáneos, exploraciones vocales y lenguas indígenas. Para Urpi, este trabajo “es un viaje místico por el universo femenino, la naturaleza, el ser y la ancestralidad”, el cual verá la luz el jueves 30 de abril en el Teatro Estudio del Teatro Julio Mario Santo Domingo, enmarcado en la celebración del Día Internacional del Jazz.

El disco es una experiencia que verá la luz en un concierto en vivo el jueves 30 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en el marco del Día Internacional del Jazz. Foto: Cortesía / A.P.I.

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En esta oportunidad, la artista construye un relato sonoro que enlaza el pasado, el presente y el futuro de las creadoras, reafirmando que la historia del jazz en Colombia ha sido escrita también por manos y mentes femeninas. El disco cuenta con la participación de doce mujeres músicas colombianas, cuyas voces, gaitas y tambores se mezclan con pianos, sintetizadores y guitarras eléctricas. Entre las colaboradoras se encuentran figuras fundamentales como la cantante Lucía Pulido, la flautista Anamaría Oramas, la pianista y arreglista Melissa Pinto, y las integrantes del histórico grupo Comadre Araña: Juanita Delgado, Verónica Atehortúa y Rocío Medina. La presencia de estas artistas no solo enriquece la paleta sonora, sino que refuerza la potencia simbólica del álbum como un tejido de complicidad y reconocimiento mutuo.

Golondrina inicia con el tema homónimo, una composición dedicada a su madre y a todas aquellas mujeres que, como aves viajeras, han perseguido sus sueños superando los obstáculos del camino. Esta búsqueda de identidad y memoria se profundiza en “Quynza Colibrí”, un tributo a su bisabuela y al pueblo muisca del territorio cundiboyacense donde nació la compositora; para esta pieza, Barco integró lenguas indígenas trabajando de la mano con el cabildo de Suba, donde una niña de la comunidad la ayudó a traducir frases para honrar sus raíces. Otros temas que exploran la introspección y el bienestar emocional son “Retorno”, que funciona como un llamado a la intuición personal, y “Serenando”, interpretada junto a Comadre Araña, que propone una “receta” a ritmo de currulao para calmar el afán de la vida contemporánea.

La producción también aborda preocupaciones colectivas y ambientales urgentes, como se evidencia en “El Rumor de las aguas” (y su intro), que utiliza el lenguaje de los cantos de vaquería para reflexionar sobre la escasez hídrica y los desastres naturales, y en “Plegaria de lluvia”, compuesta durante los incendios forestales en Bogotá a principios de 2024. La denuncia social se hace presente en “Niña pies de sal”, inspirada en los niños trabajadores de las minas de sal en México, mientras que la crítica a los estándares de belleza se plasma en “Cuerpa herida”, una cumbia que a través del lenguaje busca reivindicar el cuerpo desde la palabra “cuerpa”. Finalmente, la pista “Ayriwa” destaca por integrar el “kichwa” en un arreglo basado en una canción de cuna de la cantautora ecuatoriana Linda Pichamba, del pueblo de Otavalo, la cual fue adaptada con un enfoque respetuoso a la sonoridad del jazz latinoamericano para expandir las narrativas del género en el continente.

'Golondrina' es el cuarto lanzamiento discográfico de Urpi Barco. Foto: Cortesía / A.P.I.

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El concierto del 30 de abril en el Teatro Estudio será una experiencia que invitará a la audiencia a transitar por la intimidad, la evocación y la intensidad. Sobre el escenario, Urpi Barco estará acompañada por su banda base, integrada por Brian Vásquez en la guitarra, Estefanía Lambuley en la percusión, Nicolás Torres en el bajo eléctrico, Kike Narváez en la batería y César Medina en el saxofón. Además, contará con la presencia de invitadas especiales que hacen parte de la producción, creando un formato que promete capturar la esencia del disco, el cual fue grabado en gran medida en formato de quinteto con la adición de instrumentos tradicionales de las costas colombianas.

En un contexto donde el jazz colombiano se definió durante años de espaldas a lo femenino, este álbum irrumpe como una propuesta potente que conecta cuerpo, naturaleza y las experiencias de las mujeres, dialogando con las sonoridades tradicionales colombianas y latinoamericanas para expandir el lenguaje y las narrativas del jazz. Al mismo tiempo, se afirma como un triunfo de la independencia musical y la persistencia artística, consolidando a Urpi como una de las voces más lúcidas y transformadoras de la escena actual, capaz de conectar lo ancestral con lo contemporáneo sin que ninguna de estas fuerzas pierda su vigor.

*Puede conseguir entradas para el lanzamiento en este enlace.