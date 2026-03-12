La última vez que hablamos de Yulieth Mora Garzón en esta revista fue para compartir varios de sus poemas. Ahora, desde su faceta más experimental y prosaica, la bogotana publica su nuevo trabajo, Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro, vía Random House. Con ella hablamos sobre esta entrega.

La preguntamos sobre las letras, y nos aclara que “esta vez es un libro de cuentos, nueve cuentos que hablan sobre el amor entre mujeres, muy orientado a eso. Pero también habla de temas más fundamentales como la pérdida, la identidad, el riesgo de vivir, de enamorarse… Y todos están muy relacionados con el amor lésbico, del amor sáfico”.

¿Quiénes protagonizan sus nuevos cuentos? El espectro es amplio: “Ahí vas a encontrar unos personajes de 50 años que no saben qué hacer con su vida, si salir del closet o no”, explica Yulieth, “unas niñas como en su primer encuentro, su primer beso, en donde se dan cuenta de que les gustan otras niñas. Entonces, hay como diferentes personajes en diferentes edades recorriendo este mundo del amor lésbico”. Al respecto, vale compartir la sinopsis del libro: “Una jugadora que se consume entre el azar y la soledad; unas amigas que llevan años sin verse ni amarse; una mujer que lo ha sido todo mientras espera a que regrese de Chile el amor de su vida; novias que no se soportan; una profesora que, entre dilemas éticos, inseguridades y tedio, convive con una estudiante treinta años menor que ella. Mujeres que se encuentran, se desean, se pierden, se dañan.

Indagamos sobre las maneras y estructuras, y si hay algo de poesía en esta entrega. La escritora le cuenta a esta revista que probó cosas distintas: “Hay unas estructuras que son casi poesía porque van en verso. Hay un cuento que parece una conversación de WhatsApp, otro cuento que está en segunda persona. Intenté jugar mucho con las estructuras y con los personajes también”.

En 'Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro', Yulieth Mora Garzón experimenta con los formatos. Foto: Montaje Arcadia / Random House / cortesía

Machorra

Por último, añade que “es un libro que he trabajado un montón, que provino sobre todo del primer cuento, que lleva el título del libro y fue ganador del premio La Cueva. Y de ahí en adelante seguí escribiendo y armando este libro que ahora publica Random House, así que ando muy contenta con eso”. No está sola. Contenta está la literatura, la literatura local, la literatura cuir y todos los, las y les quienes están pendientes de voces emocionantes y genuinas.

Las reacciones de voces de peso en las letras regionales no se han hecho esperar. Sobre este libro, que ofrece un retrato poético, feroz y luminoso de los amores entre mujeres, el deseo, la pérdida y la belleza frágil de existir, Fernanda Trías aseguró: “La mirada de Yulieth Mora Garzón, su voz poética, se suma a una búsqueda formal que todos los que amamos el género del cuento celebramos. Una voz personal y necesaria”.

Por su parte, Elvira Sastre consignó que “En Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro, Yulieth explora el deseo, la intimidad y la memoria desde voces lésbicas cuya luz atraviesa a quien la lee. Estos relatos no solo muestran, sino que revelan con una sensibilidad poética incuestionable y suma belleza las complejidades del amor”.

Por último, Sylvia Aguilar Zélen aplaude el libro por su prosa luminosa y exploración de “las zonas más íntimas de la experiencia femenina y cuir, las grietas del poder y los actos de rebeldía que el mundo insiste en domesticar. Este libro es una casa que se enciende en medio de la noche; cada cuento es una habitación donde una mujer descubre el afecto como refugio, la memoria como herida o la palabra como una forma de resistencia”.

Promesa viva

Yulieth Mora Garzón es Bogotá, y Bogotá es Yulieth Mora Garzón, pero sus ya letras trascienden fronteras... Foto: cortesía

La autora, una joven promesa de la literatura colombiana que escribe (y le hace frente a los problemas de salud que se le presentan desde una creación fértil), es comunicadora social y periodista. Ha publicado la novela Movimientos involuntarios (2023), los libros de cuentos Qué te hizo apagar la luz y quedarte dentro (2025) y La Mara (2020) y los poemarios Los pecados del nuevo milenio (2025), Una mujer sobre otra (2023) y Para acabar con los días bruscos (2022).