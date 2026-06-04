Ryan Castro llegaría a dos nuevas ciudades en Colombia: estos son los conciertos que se confirmarían

Ryan Castro volvería a sorprender a sus seguidores en Colombia con el anuncio de nuevas fechas de conciertos en el país. Aunque todavía no existe una confirmación oficial por parte del artista o su equipo de trabajo, varias pistas en espacios públicos han despertado la expectativa de miles de fanáticos que esperan verlo en vivo durante los próximos meses.

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En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales fotografías de vallas publicitarias instaladas en dos importantes ciudades colombianas. Los mensajes, aunque no mencionan directamente el nombre del cantante, contienen referencias que muchos seguidores relacionaron de inmediato con el intérprete de éxitos como Monastery, Jordan y Mujeriego.

Una de las vallas fue vista en Bucaramanga y lleva el mensaje “Awoo. Ciudad Bonita”. La frase llamó la atención porque “Awoo” se ha convertido en una expresión asociada a Ryan Castro y a su comunidad de seguidores.

El cantante paisa estaría visitando otras ciudades en Colombia. Foto: Cortesía

Además, “Ciudad Bonita” es uno de los apodos más conocidos de la capital santandereana, por lo que la relación entre ambos elementos no pasó desapercibida.

Por otro lado, en Cali apareció otra publicidad con el mensaje “La sucursal del perreo”, una clara referencia al sobrenombre con el que suele identificarse a la ciudad vallecaucana.

La combinación entre la cultura urbana que caracteriza al cantante y la identidad festiva de Cali llevó a muchos usuarios a concluir que se trataría de una nueva presentación del artista en esa región del país.

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De acuerdo con la información que comenzó a circular entre fanáticos y páginas especializadas en entretenimiento y música urbana, las fechas que se estarían manejando serían el 22 de agosto para Bucaramanga y el 29 de agosto para Cali. Sin embargo, hasta el momento los detalles sobre escenarios, boletería y precios no han sido revelados oficialmente.

El cantante paisa se ha consolidado como uno de los exponentes más importantes del género urbano colombiano y continúa sumando reproducciones en plataformas digitales.

Durante los últimos años, el artista ha logrado construir una base de seguidores cada vez más sólida gracias a canciones que han alcanzado millones de reproducciones y colaboraciones con figuras reconocidas de la música urbana.

Los posibles recitales en Bucaramanga y Cali representarían una oportunidad para que el cantante se reencontrara con el público colombiano en dos ciudades donde cuenta con una importante cantidad de seguidores. Además, ambos destinos tienen una fuerte tradición musical y suelen recibir con entusiasmo los espectáculos de artistas nacionales e internacionales.