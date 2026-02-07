El Movistar Arena se alista para un 2026 cargado de conciertos y grandes artistas: así será su agenda en los próximos meses

Cada año, Colombia es escenario de una amplia agenda de eventos culturales que congregan a millones de personas. Entre ellos, los conciertos ocupan un lugar destacado, ya que reúnen a públicos diversos para compartir gustos, letras y ritmos, mientras disfrutan de los espectáculos de sus artistas favoritos.

En este contexto, el Movistar Arena, ubicado en Bogotá, se ha consolidado como uno de los recintos más importantes del país para la realización de conciertos. Su capacidad intermedia lo convierte en un espacio ideal para giras nacionales e internacionales, pues permite presentaciones masivas sin perder la cercanía con el público, un factor clave para muchos artistas al momento de elegir una ciudad para sus shows.

Gracias a ello, año tras año el escenario alberga una cartelera de eventos que millones de fanáticos esperan con expectativa, llenando cada mes de arte y cultura. Así ocurrió en 2025, cuando diversos artistas se presentaron ante públicos de todos los gustos en la capital colombiana.

El país se consolida cada año como escenario de importantes eventos culturales. Foto: Getty Images

El 2026 no será la excepción. Cantantes y agrupaciones como Alejandro Sanz, Morat, Ricardo Arjona, Rosalía, Pablo Alborán, Juliana, Galy Galiano, José Carreras y Natalia Jiménez pisarán la tarima del Movistar Arena, convocando seguidores provenientes de distintas ciudades del país.

En total, se anunciaron más de 170 eventos para 2026, de los cuales 54 ya se encuentran confirmados y con boletería a la venta. La programación incluye artistas nacionales e internacionales y se espera la asistencia de miles de personas a lo largo del año.

Agenda de conciertos y eventos para 2026

Febrero

Viernes 13: Alejandro Sanz

Sábado 14: Alejandro Sanz (segunda fecha)

Domingo 15: Doja Cat | Ma Vie World Tour

Miércoles 18: Kali Uchis | The Sincerely Tour

Domingo 22: Juliana y la Orquesta de Lucho Bermúdez | La última noche de la pista

Martes 24: Big Time Rush | Tour 2026

Sábado 28: Jowell y Randy | 3D

Marzo

Sábado 7: Kapo

Miércoles 11: Miguel Bosé | Importante Tour 2026

Sábado 14: Pablo Alborán | Global Tour – Bogotá

Viernes 20: Bryan Adams | Roll With The Punches

Lunes 23: 31 Minutos | Radio Guaripolo II

Abril será un mes cargado de grandes nombres y estilos diversos. Destacan artistas como Ricardo Montaner, Laura Pausini, Sebastián Yatra y Natalia Jiménez, junto a potentes presentaciones de rock y metal con Dream Theater y Megadeth, sin dejar de lado propuestas actuales como Milo J y Grupo Frontera.

El Movistar Arena se posiciona como uno de los recintos más relevantes para conciertos en Colombia. Foto: Getty Images

En mayo y junio, la programación mantendrá un ritmo alto con figuras consolidadas y sonidos variados. Sobresalen Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Kany García y El Gran Combo de Puerto Rico, mientras que en junio llaman la atención los conciertos de Sin Bandera, Fito Páez y Rosalía.

La segunda mitad del año también contará con momentos destacados. Ricardo Arjona tomará protagonismo en julio y agosto, acompañado por propuestas como Pablo Londra. Más adelante, el calendario reserva fechas especiales con Cuarteto de Nos en octubre y Eros Ramazzotti en noviembre.