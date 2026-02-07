Eventos

El Movistar Arena se alista para un 2026 cargado de conciertos y grandes artistas: así será su agenda en los próximos meses

El año 2026 promete una cartelera amplia y diversa, con artistas de distintos géneros y trayectorias que se presentarán en el Movistar Arena.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
8 de febrero de 2026, 12:19 a. m.
Se proyecta la llegada de miles de asistentes provenientes de distintas ciudades del país a lo largo del año.
Se proyecta la llegada de miles de asistentes provenientes de distintas ciudades del país a lo largo del año. Foto: Getty Images

Cada año, Colombia es escenario de una amplia agenda de eventos culturales que congregan a millones de personas. Entre ellos, los conciertos ocupan un lugar destacado, ya que reúnen a públicos diversos para compartir gustos, letras y ritmos, mientras disfrutan de los espectáculos de sus artistas favoritos.

En este contexto, el Movistar Arena, ubicado en Bogotá, se ha consolidado como uno de los recintos más importantes del país para la realización de conciertos. Su capacidad intermedia lo convierte en un espacio ideal para giras nacionales e internacionales, pues permite presentaciones masivas sin perder la cercanía con el público, un factor clave para muchos artistas al momento de elegir una ciudad para sus shows.

Gracias a ello, año tras año el escenario alberga una cartelera de eventos que millones de fanáticos esperan con expectativa, llenando cada mes de arte y cultura. Así ocurrió en 2025, cuando diversos artistas se presentaron ante públicos de todos los gustos en la capital colombiana.

El país se consolida cada año como escenario de importantes eventos culturales.
El país se consolida cada año como escenario de importantes eventos culturales. Foto: Getty Images

El 2026 no será la excepción. Cantantes y agrupaciones como Alejandro Sanz, Morat, Ricardo Arjona, Rosalía, Pablo Alborán, Juliana, Galy Galiano, José Carreras y Natalia Jiménez pisarán la tarima del Movistar Arena, convocando seguidores provenientes de distintas ciudades del país.

Televisión

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

Televisión

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Arcadia

El ágora de papel

Arcadia

Mario Ayerbe y Consuelo González, o cómo pintar el secuestro y hacer catarsis de un dolor de miles de colombianos

Arcadia

Estas son las tendencias deportivas para 2026 que apuntan a bienestar integral: “Un verdadero aliado”

Cine

¿Tormenta no estará en ‘Avengers: Doomsday’? Halle Berry da nuevas pistas sobre el futuro del personaje en el UCM

Libros

‘El arte del trato’: las 11 reglas para hacer negocios inteligentes de las que habla el libro que Trump le firmó a Petro

Música

Precios y preventa: todo sobre los conciertos de Morat en Bogotá este 2026

Música

Rawayana confirma concierto en Bogotá este año: fecha, lugar, precio de boletería y más

Arcadia

Mr. Bungle y Avenged Sevenfold en el Movistar Arena: generaciones distintas en diálogo rockero y éxtasis

En total, se anunciaron más de 170 eventos para 2026, de los cuales 54 ya se encuentran confirmados y con boletería a la venta. La programación incluye artistas nacionales e internacionales y se espera la asistencia de miles de personas a lo largo del año.

Rock, salsa y reggaeton: así se vivirá el Festival Ondas, un evento que rompe el molde de los festivales masivos en Bogotá

Agenda de conciertos y eventos para 2026

Febrero

  • Viernes 13: Alejandro Sanz
  • Sábado 14: Alejandro Sanz (segunda fecha)
  • Domingo 15: Doja Cat | Ma Vie World Tour
  • Miércoles 18: Kali Uchis | The Sincerely Tour
  • Domingo 22: Juliana y la Orquesta de Lucho Bermúdez | La última noche de la pista
  • Martes 24: Big Time Rush | Tour 2026
  • Sábado 28: Jowell y Randy | 3D

Marzo

  • Sábado 7: Kapo
  • Miércoles 11: Miguel Bosé | Importante Tour 2026
  • Sábado 14: Pablo Alborán | Global Tour – Bogotá
  • Viernes 20: Bryan Adams | Roll With The Punches
  • Lunes 23: 31 Minutos | Radio Guaripolo II

Abril será un mes cargado de grandes nombres y estilos diversos. Destacan artistas como Ricardo Montaner, Laura Pausini, Sebastián Yatra y Natalia Jiménez, junto a potentes presentaciones de rock y metal con Dream Theater y Megadeth, sin dejar de lado propuestas actuales como Milo J y Grupo Frontera.

El Movistar Arena se posiciona como uno de los recintos más relevantes para conciertos en Colombia.
El Movistar Arena se posiciona como uno de los recintos más relevantes para conciertos en Colombia. Foto: Getty Images

En mayo y junio, la programación mantendrá un ritmo alto con figuras consolidadas y sonidos variados. Sobresalen Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Kany García y El Gran Combo de Puerto Rico, mientras que en junio llaman la atención los conciertos de Sin Bandera, Fito Páez y Rosalía.

La segunda mitad del año también contará con momentos destacados. Ricardo Arjona tomará protagonismo en julio y agosto, acompañado por propuestas como Pablo Londra. Más adelante, el calendario reserva fechas especiales con Cuarteto de Nos en octubre y Eros Ramazzotti en noviembre.

Más de Arcadia

Se proyecta la llegada de miles de asistentes provenientes de distintas ciudades del país a lo largo del año.

El Movistar Arena se alista para un 2026 cargado de conciertos y grandes artistas: así será su agenda en los próximos meses

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

Más de 10 estrenos llegan a Netflix en la semana del 9 al 15 de febrero

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

Estas son cinco series más vistas en Netflix para ver en familia y amigos

Mónica Acebedo es una académica de formación rigurosa. Graduada como abogada, es Ph. D. en Literatura.

El ágora de papel

'La cárcel', una imagen de algo por lo que nadie debería pasar.

Mario Ayerbe y Consuelo González, o cómo pintar el secuestro y hacer catarsis de un dolor de miles de colombianos

Las inscripciones estarán abiertas del 6 al 13 de noviembre en ocho municipios del departamento.

Estas son las tendencias deportivas para 2026 que apuntan a bienestar integral: “Un verdadero aliado”

Storm en X-Men

¿Tormenta no estará en ‘Avengers: Doomsday’? Halle Berry da nuevas pistas sobre el futuro del personaje en el UCM

‘El arte del trato’, todo lo que debe saber sobre el libro que Trump le dedicó a Petro

‘El arte del trato’: las 11 reglas para hacer negocios inteligentes de las que habla el libro que Trump le firmó a Petro

Documental en Netflix sobre Lucy Letby, enfermera acusada de matar a siete bebés.

Netflix estrenó documental que repasa caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a siete bebés

Qué ver en Disney plus el fin de semana del 7 y el 8 de febrero de 2026

Disney+: 20 películas para disfrutar en familia este fin de semana, del 7 al 8 de febrero

Noticias Destacadas