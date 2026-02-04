Rock, salsa y reggaeton: así se vivirá el Festival Ondas, un evento que rompe el molde de los festivales masivos en Bogotá

Del 13 al 21 de febrero Bogotá sonará distinta. La capital colombiana será escenario del Festival Ondas, un evento de música en vivo pionero por su programación en ciclos. Durante dos fines de semana de febrero reunirá cada día a una nómina de artistas de primera categoría, con nombres que van desde Ivy Queen y su vibrante reggaeton, hasta Ovy on the Drums y Jerry Rivera. La cita será en el Parque Simón Bolívar y el evento incluirá también experiencias culturales y gastronómicas.

La gran apuesta del Festival Ondas es su formato de ciclos, entendido como una “serie de conciertos programados en una misma locación, con fechas independientes y una curaduría diversa e incluyente”. Este evento de ciudad se orienta hacia un público que no busca experiencias masivas, sino encuentros más cercanos, significativos y con mayor atención al detalle.

El primer ciclo del festival inicia el 13 de febrero y se extiende hasta el 15 de febrero, mientras que el segundo ciclo arranca el 19 de febrero y concluye el 21 de febrero. Este modelo rompe por completo con la lógica de los festivales concentrados en un solo fin de semana y propone un ritmo distinto de asistencia y consumo cultural, que además le permitirá al público elegir con más precisión su fecha de interés.

Además, tendrá un aforo limitado de 3.500 personas por fecha, con el objetivo de generar aún más cercanía entre el público, los artistas y las experiencias. “El público estará ubicado a corta distancia del escenario y con condiciones pensadas para favorecer la escucha, la visibilidad y la permanencia”, explicaron desde el festival.

El Festival Ondas se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Foto: Festival Ondas

Primer ciclo: música vibrante

La programación artística del primer ciclo del Festival Ondas se desarrollará a lo largo de tres fechas. El viernes 13 de febrero será el turno del reggaeton y el rap. Las puertorriqueñas Ivy Queen y Villano Antillano, reconocidas a nivel mundial por hits como Yo Quiero Bailar, Quiero Saber o Vendetta, abrirán el festival con un setlist vibrante y movido.

El sábado 14 será el turno de The Cardigans, la banda de rock sueca famosa por canciones como Lovefool y My Favourite Game “Stone Version”, éxitos musicales que se convirtieron en himnos del rock durante la década de 1990 y los años 2000, y que hoy siguen sonando.

El domingo 15 se realizará Encanto de Disney en concierto. Se trata de una presentación que contará con una orquesta sinfónica que interpretará las canciones de la aclamada película en vivo: un plan ideal para las familias y los amantes de la memorable cinta animada.

El Festival Ondas contará con espacios ideales para el esparcimiento y la gastronomía. Foto: Festival Ondas

Segundo ciclo: música para todos

El jueves 19 se presentarán Arde Bogotá, la banda de rock alternativa oriunda de Cartagena (España), y Silvestre y la Naranja, la reconocida banda argentina. El viernes 20 el reggaeton volverá a ser el protagonista: Justin Quiles y Ovy on the Drums se tomarán el escenario del Parque Simón Bolívar.

Finalmente, Jerry Rivera, el cantautor y músico puertorriqueño de salsa y baladas románticas, cerrará la programación del Festival Ondas el 21 de febrero, interpretando canciones como Que Hay de Malo, Amores como el Nuestro y Vuela muy Alto.

Experiencias innovadoras

Lo primero es el escenario. En el Festival Ondas el espacio estará configurado como un teatro efímero al aire libre. La estructura temporal recreará la disposición de un teatro tradicional, con graderías numeradas, platea, silletería y un escenario diseñado para ofrecer una experiencia sonora y visual adecuada desde cualquier punto. Algunas funciones contarán con platea de pie, mientras que otras dispondrán de sillas frente al escenario, según las características de cada espectáculo.

Asimismo, su propuesta incluye una experiencia integral que combina música, arte, cultura y gastronomía. El entorno está pensado como un espacio donde los asistentes puedan reducir el ruido del exterior, relajarse, compartir y disfrutar de la noche antes y después de cada presentación.

Su zona una zona de comidas, además, está pensada para que los asistentes puedan pasar la tarde, probar propuestas de comida diferentes y luego, claro, disfrutar del show.

Render del Festival Ondas, el nuevo gran festival que llega a Bogotá en febrero. Foto: Festival Ondas

Organizado por Last Tour, una compañía con más de veinte años de experiencia en la producción de festivales y giras de artistas, el festival se inscribe en una tendencia internacional que prioriza formatos de mediana escala, con curadurías y experiencias que privilegian la conexión entre artistas y el público.

Su lema así lo resume: “Baja el ruido. Sube tu frecuencia”. Esta consigna atraviesa la identidad del evento y define un tono sobrio y alejado de los códigos promocionales tradicionales. Con esta primera edición, el Festival Ondas se suma al calendario cultural de Bogotá con una propuesta que introduce un modelo poco frecuente en el país.

¿Cómo adquirir entradas?

La venta de entradas se realizará exclusivamente de manera digital a través de la plataforma Fever. No habrá puntos de venta físicos y cada boleta corresponderá a una fecha específica del festival. Las personas interesadas en asistir a más de una jornada deberán adquirir entradas individuales para cada día.

Sin embargo, el festival también cuenta con la modalidad de combos para el público que desee asistir a dos o más fechas de su programación. Esta opción incluye un descuento del 20 % en el total de la compra, y permite acceder a varias funciones del ciclo con un beneficio económico.

Cartel artistas Festival Ondas en Bogotá; se llevará a cabo del 13 al 21 de febrero de 2026. Foto: Festival Ondas

En cuanto a las condiciones de ingreso, las restricciones variarán según la fecha y el tipo de espectáculo programado. La apertura de las puertas será a las 4:00 p.m de cada día y el show iniciará a las 8:00 p.m.

