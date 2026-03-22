Festival Estéreo Picnic 2026: los objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Parque Simón Bolívar

El Festival Estéreo Picnic abrió sus puertas a una nueva edición en 2026, presentando una destacada selección de artistas tanto internacionales como nacionales. Este evento volvió a cautivar al público con propuestas que van más allá de la música, consolidándose como una experiencia integral.

Así se vivió el día 1 del Festival Estéreo Picnic 2026: Tyler, The Creator, en un derroche musical

Para esta edición, el cartel oficial reunió nombres de gran relevancia, logrando una mezcla de exponentes de diversos géneros musicales. Esta combinación despertó el interés de nuevos asistentes, muchos de los cuales llegaron por primera vez a este espacio.

Según lo informado, esta cita artística se desarrolla a través de un circuito de escenarios simultáneos, donde convergen distintos ritmos para que los fanáticos disfruten de sus artistas favoritos. La amplia oferta permite elegir entre múltiples presentaciones, además de brindar espacios diseñados para vivir shows únicos y memorables.

A pesar de que Estéreo Picnic avanza a gran velocidad, es clave seguir manteniendo en cuenta los elementos que sí y no se pueden ingresar al evento. Si es la primera vez que participa de esta cita musical, anote para que no cometa errores en la llegada.

Páramo y la organización del festival compartieron desde el inicio una lista específica, dándole guía a los asistentes.

Lo que sí está permitido ingresar:

- Celulares y baterías portátiles

- Maquillaje sin espejos, tijeras, vidrios o pinzas

- Bloqueador solar (Máximo 100 ml)

- Gafas de sol

- Impermeable

- Sombreros o gorras

- Gel antibacterial

- Termos o vasos vacíos

- Bolsas de mano

- Canguros

- Maletas que no excedan 30x30x15 cm

Lo que no se puede ingresar:

- Armas, cuchillos, cadenas, objetos cortopunzantes y/o de vidrio

- Artículos inflables

- Máscaras o pasamontañas

- Drogas o narcóticos

- Sillas plegables

- Instrumentos musicales

- Sombrillas

- Cámaras profesionales de fotografía o video

- Tabletas o iPads

- Trípodes de fotografía o selfie sticks

- Dispositivos de grabación de audio

- Radios o Walkie talkies

- Cigarrillos, vapeadores, encendedores o bolsas de nicotina

- Bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico

- Alimentos o bebidas

- Mascotas

- Apuntadores láser

- Drones

- Morrales de gran tamaño

- Camisetas de equipos de fútbol

- Aerosoles