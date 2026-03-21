Así se vivió el día 1 del Festival Estéreo Picnic 2026: Tyler, The Creator, en un derroche musical

El Festival Estéreo Picnic abrió sus puertas a una nueva edición en este 2026, presentando una ola de artistas internacionales y nacionales. Este evento volvió a cautivar con sus propuestas, creando una experiencia más allá de la música.

Festival Estéreo Picnic día 2 | Consulte la programación, horarios y tarimas para este sábado, 21 de marzo

Para este año, el line up (cartel oficial) mencionó nombres de gran magnitud, logrando así una mezcla de representantes de grandes géneros musicales. Esta fusión llamó la atención de los curiosos, quienes visitaban este espacio por primera vez.

De acuerdo con lo que se reveló, esta cita artística dio paso una especie de circuito de escenarios simultáneos, las cuales reúnen ritmos de todo tipo para que los fanáticos puedan disfrutar de sus estrellas favoritas. La posibilidad de elegir es muy grande, además de brindar lugares para disfrutar de canciones y shows únicos.

El primer día del Estéreo Picnic se vio marcado por Katseye, quienes inundaron el festival con sus sonidos K-pop sin verse como visitantes. De hecho, sus movimientos, sus coreografías, sus letras y lo compaginadas que estaban, permitió que los fans revivieran grandes éxitos que las impulsaron en la industria occidental.

Por su parte, Santos Bravos, como ‘boyband’, enamoró a más de uno con el toque latino que le puso a la jornada, demostrando ese sello que desean marcar en un escenario internacional.

Lorde se la jugó con sus ritmos psicodélicos y especiales, proyectando en escena esa esencia que lleva dentro de su cuerpo, y esa huella que siempre plasmó desde sus inicios. Esta nueva versión de la celebridad, tras su regreso, llevó a sus seguidores de gozarse totalmente Green Lights, mientras dejaba en evidencia su comentada expresión corporal y ese toque único.

En cuanto a Tyler, The Creator, su imagen reafirmó esa esencia irreverente y subversiva, desbordándose en sus letras, movimientos y actos en el escenario. Videos en redes sociales reflejaron el ánimo que manejó, logrando una puesta poco convencional y dirigida a una energía moderna dentro del hip hop.

Su estética, su sello artístico y sus pasos conquistaron a los presentes, quienes expresaron su felicidad y euforia gritando las frases de sus canciones. De hecho, el famoso soltó un momento muy especial, mostrando una bandera en la que había un montaje de él acompañado de Kali uchis y Diomedes Díaz.

Djo, Turnstile y Addison Rae emocionaron con la huella que impusieron en sus géneros, logrando una acogida particular en sus fans. De hecho, los shows fueron comentados en redes sociales, donde más de uno dejó reflejo de esta fiesta.