Música

Festival Estéreo Picnic día 2 | Consulte la programación, horarios y tarimas para este sábado, 21 de marzo

La segunda fecha abrirá paso a más géneros y reconocidos artistas, los cuales buscarán conquistar al público.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

21 de marzo de 2026, 7:31 a. m.
Con el crecimiento sostenido de asistencia, las estimaciones para el período 2022-2026 sitúan el impacto acumulado del festival por encima de los 600 mil millones de pesos. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El Festival Estéreo Picnic 2026 dio inicio a una nueva edición con una propuesta refrescada que busca cautivar a los asistentes. Para esta ocasión, el evento incorporó cambios y sorpresas que amplían la experiencia, permitiendo disfrutar de una mezcla de sonidos y ambientes pensados para distintos gustos.

Festival Estéreo Picnic: hitos de un evento resonante y sin igual que cumple XV ediciones

La organización del festival, liderada por Páramo Presenta, había revelado su cartel oficial desde 2025, anunciando la presencia de artistas y agrupaciones con estilos diversos. Este anuncio despertó gran expectativa entre los seguidores, quienes aguardaban con emoción la llegada de este fin de semana cargado de música.

La programación se caracteriza por su variedad, integrando sonidos que se alinean con el concepto de este universo musical, bajo el sello distintivo de ‘Un mundo distinto’. Combinando pop, rock alternativo, música popular, electrónica, y otros géneros, esta edición conquista a miles de curiosos que esperan con ansias este fin de semana del año.

Día 2: Horarios y lista de artistas del 21 de marzo de 2026

School of Rock - 2:15 p.m. (Smirnoff)

Machaka - 2:30 p.m. (Samsung Galaxy)

Manuel Lizarazo - 3:15 p.m. (Adidas)

Universe - 3:15 p.m. (Lago)

Kabinett - 3:30 p.m. (Páramo)

31 Minutos - 4:00 p.m. (Samsung Galaxy)

Aria Vega - 4:15 p.m. (Smirnoff)

Daniel Andrés - 4:30 p.m. (Páramo)

The Whilest Boy Alive - 5:00 p.m. (Adidas)

Judeline - 5:00 p.m. (Lago)

Tom Morello - 6:00 p.m. (Smirnoff)

Iván Cornejo - 6:00 p.m. (Samsung Galaxy)

Roi Turbo - 6:00 p.m. (Páramo)

Luis Alfonso - 7:00 p.m. (Adidas)

Ruel - 7:00 p.m. (Lago)

Silvia Ponce - 7:10 p.m. (Páramo)

Kygo - 8:00 p.m. (Smirnoff)

Guitarricadelafuente - 8:00 p.m. (Samsung Galaxy)

Teed - 8:25 p.m. (Páramo)

Young Miko - 9:00 p.m. (Adidas)

Bob Moses - 9:00 p.m. (Lago)

The Killers - 10:15 p.m. (Smirnoff)

HVOB - 10:45 p.m. (Páramo)

Swedish House Mafia - 12:00 a.m. (Adidas)

Rebolledo - 12:00 a.m. (Páramo)

Mochakk - 1:30 a.m. (Samsung Galaxy)

Arcade Fire - 1:30 a.m. (Páramo)

Así, el festival busca ofrecer una propuesta musical amplia, capaz de conectar con diferentes públicos y reafirmar su lugar como uno de los encuentros más relevantes del país.