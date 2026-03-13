No hay evento cultural que refleje tantas cosas a la vez como el Festival Estéreo Picnic (FEP): entre ellas, la explosión de la escena de conciertos internacionales en Bogotá, el apetito tan diverso de su público, la diferencial riqueza musical de este país y el envión económico y turístico de un evento de arrastre regional. Y es un hecho diciente, considerando que nació en 2010, pero solo hasta 2024 aterrizó en la capital, configurando su experiencia ideal, luego de sobrevivir la angustia que significó la pandemia para la industria de los espectáculos.

Este año regresa a un formato de tres días (que la gente de más de 40 años agradece). El FEP se adapta a los tiempos y apuesta por innovaciones. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

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Wu-Tang Clan es tan bravo que... debería regresar. Enorme invitado el FEP. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El evento privado musical más resonante del país, el FEP, también hizo de Páramo Presenta una marca mundial. Luego de unos años iniciales de aguante, plegarias y buena música, la promotora líder en el país (que anuncia espectáculos casi a diario) apostó desde 2013 por un festival que pusiera a Bogotá en el mapa global y lo logró. Así dio el salto de 3.000 asistentes a 30.000, un panorama que lo hizo viable por muchos años más (hecho que ratificó en 2014 con una edición histórica que repasamos más adelante). Volviendo a 2013, The Killers y New Order lideraron el cartel que propulsó al evento; esos Killers regresaron en 2018 (junto con Gorillaz, que regresan al MedPlus el 17 de noviembre, y LCD Soundsystem, épicos ambos), y se validaron como embajadores emocionales del festival. En 2026, impactarán el festejo de 15 ediciones con un show que hace creyentes a los incrédulos (damos fe, nos sucedió).

Billie Eilish, una fuerza natural, una onda, en el FEP m{as concurrido de la historia. Foto: Esteban Vega La-Rotta

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Postal inolvidable del FEP en Briceño 18. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Ahora, especialmente para los mayores de 40 años, el hecho de que el festival regrese a su formato de tres días luego de tres ediciones de cuatro jornadas (muy costosas para quienes aguantaban y muy extensas para los que pueden pagarla) es bienvenido.

Páramo no solo se ha destacado ofreciendo un festival musical de talla global (actualmente, el más cómodo y colorido de Suramérica por su entorno); también ha sacado ventaja innovando desde la promoción propia y de cientos de otras marcas. Porque, por medio de activaciones, el FEP es un estadio paralelo del marketing al que, por loco que parezca, miles asisten buscando experimentar.

Caifanes en el FEP 2012... aún eran años de incertidumbre para el evento y sus organizadores. Foto: Liliana Corzo

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Caras muy alegres del público de Sam Smith en el FEPX, el 7 de abril de 2019. Foto: Mauricio Flórez

Pero este universo solo funciona si la experiencia del público es memorable. Y suele serlo gracias a apuestas lanzadas en diversos rubros, como renovar su identidad gráfica anualmente, sumar espacios alternativos de baile y actividades alternas (este año, Fuerza Bruta presentará su show Wayra en cuatro horarios distintos) y crear estrategias que los ha visto ganar premios internacionales de publicidad. Y no es menor que métodos implementados con los años, como el cashless, sean ahora práctica común en otros festivales. Así, más allá de los cambios anuales de cartel, en el FEP se puede confiar a ojo cerrado.

Musicalmente, y ese es el corazón del asunto, sin importar qué género le guste, habrá algo grande para usted: sea en pop (este año, Sabrina Carpenter y Lorde cubren ese rubro), en música electrónica (Skrillex, Swedish House Mafia), en rock (Tom Morello, Interpol, Deftones, Turnstile), en rap (Tyler, The Creator; Doechii), en indie (The Whitest Boy Alive), en urbano (Young Miko) y en un rubro inesperado y muy bienvenido de las marionetas y música (31 Minutos), 2026 no rebaja ni diluye.

Épico se queda corto... The Hives vencieron a una tormenta en el FEP 2025. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

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El Frente Cumbiero en FEP 2023, más abrazador que nunca. Sin el talento local, el festival no sería el mismo. Foto: Páramo presenta

Y claro, el FEP es también una vitrina a lo que la escena en Colombia proyecta, con bandas como Pirineos en Llamas y artistas como Silvia Ponce y Error 999. Entre sus hitos, vale mencionar también el hit que resultó incluir a Grupo Niche en 2019; esto abrió todo un espacio en el festival para leyendas, como el Binomio de Oro, Galy Galiano y Alci Acosta, que han ido a animar al público con canciones tatuadas en el inconsciente colectivo nacional y a recibir homenajes en vida.

Todo esto, con el mejor sonido que se pueda imaginar, capaz de hacerlo olvidar si está lloviendo. No es secreto que se trata de un evento costoso, y la cuestión es si lo vale: decenas de miles de personas dicen, año tras año, que sí. Y para muchas de estas personas, la calidad y experiencia de esos artistas bajo un sonido capaz de sobrecoger tanto sin ensordecer tiene todo que ver.

Alabama Shakes en el FEP 2016. Una noche muy fría en el Parque 222 que la música ayudó a capotear. Foto: Vanessa Pérez

Pirineos en Llamas lanza su disco ‘Aguapanela’ y prepara show en el FEP 2026

Lo que dejó Tool en el Parque Simón Bolívar, en la edición 2025, fue nada menos que excepcional. El FEP lo hizo posible. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Siguiendo en la línea de las apuestas interesantes, vale decir que hasta hace dos años toda esta oferta aplicaba solo para adultos. En esta edición XV, a desarrollarse de nuevo en el Parque Simón Bolívar, los días 20, 21 y 22 de marzo, Páramo se propone atraer a más familias y jóvenes, fortaleciendo una opción que implementó el año pasado. En la que se llama ahora la Zona Futuro, ofrece una experiencia del FEP apta y segura para niños y adolescentes, con todas las garantías que esto exige. Manejado con responsabilidad y con creatividad, este espacio no ofrece retorno actual y cultiva una nueva generación.

Retrovisor picnicoso

En un principio, por sus características y una asistencia que creció considerablemente desde 2013, así como por legislación que le cerraba la puerta al parque donde hoy tiene lugar (y cambió en la administración actual), el FEP sucedió en la periferia, en el norte de la ciudad.

Karl Hyde de Underworld en el FEP, el 6 de abril de 2019. Los británicos reemplazaron a The Prodigy y dejaron un enorme primer encuentro con Colombia. Este año regresan, pero al BAUM. Foto: Diana Rey Melo

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Hombre convencido al frente: Arctic Monkeys cerraron en el FEP 2019. Foto: Diana Rey Melo

En el Parque 222 (hasta 2019) y en Briceño 18 (2022 y 2023, cuando congregó a 173.000 almas en cuatro días), el evento enfrentó grandes retos logísticos y de transporte, usualmente sopesados por una oferta musical arrolladora. Aprendiendo de las fallas y contratiempos (empezar a anticiparse a los efectos de la lluvia fue uno de los tempranos) y bailándoles a las limitaciones estructurales, porque no se pueden ampliar las autopistas, el FEP se hizo gigante. Y la gente empezó a entenderlo para gozarlo más y padecerlo menos. En términos logísticos, las imperfecciones suelen ser atendidas y su altísima calidad, sostenida y expandida.

La apuesta por incluir actos de géneros tropicales y populares inició con el Grupo Niche en 2023. Con sus muchos éxitos subcutáneos para la mayoría de colombianos, la orquesta fue un éxito y abrió el camino a otros actos icónicos como Galy Galiano y El Binomio de Oro. Foto: DIANA REY MELO

Gorillaz redefinió ‘concierto’ en el FEP 2018

La virtuosa St. Vincent dejó a su público extasiado en Briceño 18 con una entrega rotunda en 2019. Foto: MAURICIO FLOREZ

Siempre habrá lugar para mejorar, y no sobra mirar atrás, al tiempo en el que las paradojas eran más fuertes, cuando el evento cambiaba de piel. En esa épica quinta edición de 2014, recordamos aguantar seis horas para salir de un embarrado parqueadero en el Parque 222. Y si algo lo hizo soportable fue haber visto por primera vez a Nine Inch Nails en vivo en Colombia. Y por traumática que fue esa salida, se hizo importante regresar a ese mismo espacio al día después, porque tocaban Pixies y Red Hot Chili Peppers. Nada se había vivido así en estas partes (y aún nada se le acerca, con la diferencia de que ahora se puede salir y tomar un TransMilenio a casa).

En 2014, en un día marcado por lluvias fuertes, Trent Reznor y Nine Inch Nails visitaron el Parque 222, en el FEP. Si bien inconvenientes técnicos le costaron una canción al público presente, el concierto fue sensorialmente impactante y emocional. Foto: Vanessa Perez

Día 1: Taylor Hawkins hubiera querido que el show continuara, pero eso no lo hizo menos difícil

The Chemical Brothers en el FEP 2023, dejando uno de los espectáculos más avasalladores de su historia. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Cuando se hizo evidente que el Parque 222 quedaba chico, el FEP encontró un hogar nuevo en Briceño 18, una cancha de golf aún más alejada de la ciudad, pero amplia y capaz de acoger a la enorme masa. Y era impresionante verla ir de un escenario a otro, y . Entre muchos grupos, allá The Chemical Brothers dejaron algo inolvidable en 2022.

Más de The Chemical Brothers cocinando en 2023, porque cuando este festival sube a lo más alto, deja memorias para toda la vida... Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

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Twenty One Pilots en el FEP. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El festival creció y, luego de la pandemia, regresó con mucha fuerza. Y para demostrar su resiliencia, justo ahí enfrentó una muerte dura en tiempo real, la del baterista Taylor Hawkins de Foo Fighters, que dejó un vacío mucho más profundo que el de un concierto malogrado. En ese punto, la banda Black Pumas salió, dio el anuncio devastador y entregó un concierto que fue nada menos que sanación y catarsis.

Ahora, a su manera, en su casa más lógica y cómoda, con su ecosistema de marketing y su capitalismo cultural, el FEP sigue existiendo y mutando para probar una cosa: solo hay algo más profundo y místico que la música, la música en vivo.