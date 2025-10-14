No fue suficiente con anunciar que Deftones sería protagonista del próximo Estéreo Picnic (el FEP, en la edición 15, que tendrá lugar en marzo de 2026). Páramo Presenta sigue subido al bus de darle alegrías a los seguidores del nu metal.

Esto pues ya les dio a Limp Bizkit hace un par de ediciones del FEP, ahora trae a Deftones a la edición siguiente de su festival más importante, y completa con este esperado anuncio: Korn regresa a Colombia, en un show único de una gira latinoamericana que también los verá pasar por Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y México.

Que los grandes ahora tienen parada obligada en Bogotá, no es sorpresa, pero no deja de ser emocionante. Así pues, el esperado show tendrá lugar en Bogotá el 2 de mayo de 2026, en el Coliseo MedPlus.

Nu por siempre

Pocas bandas han moldeado el sonido de una generación como lo hizo Korn. Se trata de pioneros del metal alternativo que, desde los años noventa, se pusieron en el mapa y luego estallaron, llevando su particular género de rock a una escala global. Su combinación de guitarras pesadas, ritmos oscuros y letras crudas y vulnerables sigue agitando las entrañas aún estos días.

La propuesta de esta agrupación californiana se mantiene poderosa y absolutamente arrolladora y relevante. No es exagerado decir que, gracias a sus espectáculos catárticos y llenos de energía, Korn se ratifica, fecha a fecha, como una de las bandas de rock en vivo más potentes del planeta. Eso viene demostrando en múltiples festivales, así como en fechas brutales en las que ha compartido cartel con System of a Down y Gojira entre otras bandas gigantes a las que ha inspirado.

Al frente de Korn, el inigualable Jonathan Davis. | Foto: Getty Images

Apenas nueve años habrán pasado (demasiado, quizá, pero bienvenido) después de su última visita al continente, que tuvo lugar en 2017 y los vio estremecer a Bogotá en el Chamorro Music Hall.

En ese entonces tampoco vino su bajista original, Fieldy, y fue reemplazado por el joven hijo del mítico Robert Trujillo. En esta ocasión, lo más probable es que sea el bajista Ra Diaz quien se encargue de los tonos más bajos, como lo viene haciendo todo este año. Se unirá a Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería).

Korn vuelve a Colombia en 2026. | Foto: Páramo Presenta

Las entradas están disponibles en preventa exclusiva a partir de hoy, 14 de octubre a las 2:00 p.m., para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!

Con más de 30 años de trayectoria, dos premios Grammy y una energía arrolladora en el escenario, Korn promete una noche épica llena de poder, intensidad y clásicos inolvidables.

La venta general comenzará el 16 de octubre a las 11:00 a.m., y las boletas podrán adquirirse a través de Taquillalive.com.

Los “teloneros”...

En su gira latina, Korn contará con al compañía de Spiritbox, una banda activa desde 2017, que los críticos han descrito como metalcore, post-metal, djent, metal progresivo, y metal alternativo, pero que sus integrantes se proponen no encasillar. En ese orden de ideas, nada habla mejor que su música.

Aquí, una muestra de su sonido

Boletería