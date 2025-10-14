Suscribirse

Concierto

Korn regresa a Colombia en una parada de su gira latinoamericana 2026: ya se conocen la fecha y el lugar

La agrupación californiana, parte fundacional del movimiento nu metal, regresa luego de pasar por última vez en 2017. Le contamos sobre el lugar, los precios y la banda que los acompañará.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Arcadia
14 de octubre de 2025, 2:43 p. m.
Korn
En 2026, Korn es Jonathan Davis (voz), James "Munky" Shaffer (guitarra), Brian "Head" Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería). | Foto: Tim Saccenti

No fue suficiente con anunciar que Deftones sería protagonista del próximo Estéreo Picnic (el FEP, en la edición 15, que tendrá lugar en marzo de 2026). Páramo Presenta sigue subido al bus de darle alegrías a los seguidores del nu metal.

Esto pues ya les dio a Limp Bizkit hace un par de ediciones del FEP, ahora trae a Deftones a la edición siguiente de su festival más importante, y completa con este esperado anuncio: Korn regresa a Colombia, en un show único de una gira latinoamericana que también los verá pasar por Perú, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y México.

Que los grandes ahora tienen parada obligada en Bogotá, no es sorpresa, pero no deja de ser emocionante. Así pues, el esperado show tendrá lugar en Bogotá el 2 de mayo de 2026, en el Coliseo MedPlus.

Contexto: Festival Estéreo Picnic: con el anuncio de Tom Morello, se revela el cartel por días de su edición XV

Nu por siempre

Pocas bandas han moldeado el sonido de una generación como lo hizo Korn. Se trata de pioneros del metal alternativo que, desde los años noventa, se pusieron en el mapa y luego estallaron, llevando su particular género de rock a una escala global. Su combinación de guitarras pesadas, ritmos oscuros y letras crudas y vulnerables sigue agitando las entrañas aún estos días.

Korn - Freak On a Leash (Official HD Video)

La propuesta de esta agrupación californiana se mantiene poderosa y absolutamente arrolladora y relevante. No es exagerado decir que, gracias a sus espectáculos catárticos y llenos de energía, Korn se ratifica, fecha a fecha, como una de las bandas de rock en vivo más potentes del planeta. Eso viene demostrando en múltiples festivales, así como en fechas brutales en las que ha compartido cartel con System of a Down y Gojira entre otras bandas gigantes a las que ha inspirado.

Korn, emblemática banda.
Al frente de Korn, el inigualable Jonathan Davis. | Foto: Getty Images

Apenas nueve años habrán pasado (demasiado, quizá, pero bienvenido) después de su última visita al continente, que tuvo lugar en 2017 y los vio estremecer a Bogotá en el Chamorro Music Hall.

En ese entonces tampoco vino su bajista original, Fieldy, y fue reemplazado por el joven hijo del mítico Robert Trujillo. En esta ocasión, lo más probable es que sea el bajista Ra Diaz quien se encargue de los tonos más bajos, como lo viene haciendo todo este año. Se unirá a Jonathan Davis (voz), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería).

Korn vuelve a Colombia en 2026.
Korn vuelve a Colombia en 2026. | Foto: Páramo Presenta

Las entradas están disponibles en preventa exclusiva a partir de hoy, 14 de octubre a las 2:00 p.m., para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas), así como para los usuarios de la billetera digital dale!

Con más de 30 años de trayectoria, dos premios Grammy y una energía arrolladora en el escenario, Korn promete una noche épica llena de poder, intensidad y clásicos inolvidables.

La venta general comenzará el 16 de octubre a las 11:00 a.m., y las boletas podrán adquirirse a través de Taquillalive.com.

Contexto: Sobre el poderoso 'Requiem' y Korn, una charla con su baterista Ray Luzier

Los “teloneros”...

En su gira latina, Korn contará con al compañía de Spiritbox, una banda activa desde 2017, que los críticos han descrito como metalcore, post-metal, djent, metal progresivo, y metal alternativo, pero que sus integrantes se proponen no encasillar. En ese orden de ideas, nada habla mejor que su música.

Aquí, una muestra de su sonido

Spiritbox - Soft Spine (Official Music Video)

Boletería

En su primera etapa, las entradas oscilan entre el millón de pesos (en un exclusivo paquete VIP) y los casi 300 mil pesos. Puede consultar toda la información en TaquillaLive.com.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jugador reveló lo que se habló en el camerino de Colombia vs. México: hay sorpresa total

2. La advertencia de la Corte Constitucional a entidades médicas que no atienden a población transgénero

3. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para el martes 14 de octubre; viene un giro inesperado

4. Piden a los colombianos no votar en consulta del Pacto Histórico y advierten plan que tendría la izquierda: “Buscará el chanchullo”

5. Uno de los medios más influyentes de EE. UU. lanza contundente predicción sobre Maduro: “Están a punto de terminar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Conciertosrockmedplus

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.