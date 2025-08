‘Loserville’: Limp Bizkit, 311 y Yungblud lideran un cartel que alterna sangre joven con experiencia contundente

Son matices muy rockeros y muy interesantes, y se aplaude que vengan reunidos a la capital apoyados con una producción de gran formato y visuales inmersivos . “El evento reúne a algunos de los nombres más relevantes de la escena alternativa y emocional del mundo”, dice la organización. Y no exagera.

Muchos seguidores de mayor edad lo conocieron gracias a su genial cover de “Changes” de Black Sabbath , en la despedida de Ozzy Osbourne (a la que fue invitado porque Oz lo apreciaba muchísimo y en él se veía reflejado, lo cual no es poco).

Como si fuera poco, también ofrecerá la potencia australiana de Ecca Vandal. De Australia, fuerza natural que es esta joven mujer aportará su combinación de punk, rap y electrónica en una propuesta vibrante y brillante. La música habla por si sola. Su álbum debut es genial y no ha dejado de lanzar energía y expresividad hecha música.

Vale decir que en nuestra charla con Shirley Manson, de Garbage, antes de su visita a Bogotá, le preguntamos qué artista recomendaba escuchar. Su respuesta fue la siguiente: “ Estos días me obsesiona Ecca Vandal. Creo que es una estrella , notable, e incluso viéndola en una pantalla parece salirse de esta. Adoro su actitud y su corazón . Ella me emociona. Hay mucho más, pero esta mañana, en Ecca Vandle pongo mi atención”.

Seis propuestas vibrantes conforman este line up. Al respecto, Breakfast Live explica que “Loserville no es solo un festival. Es un movimiento donde las emociones encuentran ritmo, el desorden mental se vuelve ritual, y quienes alguna vez se sintieron fuera de lugar se convierten en los verdaderos protagonistas. Es la voz de una generación que no teme sentirlo todo”.