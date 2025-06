Luego del que fue un genial Rock al Parque 2025 , el calendario de la ciudad no se detiene en lo que a sonidos pesados valiosos se refiere.

Así, Testament, que ha vendido más de 14 millones de discos desde su formación en 1983, en la costa Oeste de Estados Unidos (cuna thrashera), promete una noche inolvidable de pura energía, recorriendo su extensa discografía con clásicos que han marcado la historia del género, además de material reciente incluido en su álbum más reciente, Titans of Creation (2020).

Así abre su más reciente trabajo, Titans of Creation, y así que se sabe que no han perdido nada de su poder

A pesar de que aún no hay confirmación oficial sobre un nuevo disco, los rumores de nuevo material continúan circulando, manteniendo a los fanáticos a la expectativa. Se dice que el nuevo disco saldrá este 2025; se dice que quizá suena algo de ese nuevo material esta noche venidera en Bogotá. No se confirma, pero raro no sería...