Ozzy, quien reveló en 2020 que padece la enfermedad de Parkinson, se reunirá con T ony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para un concierto llamado Back To The Beginning (Regreso al principio) en la ciudad del centro de Inglaterra, donde la banda fue fundada en 1968. Es especialmente bello ver a Ward regresar a los tambores de la banda, luego de tantas separaciones ¡y reunificaciones sin él!

Black Sabbath, 1970s: Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward and Ozzy Osbourne (Photo by Chris Walter/WireImage) | Foto: WireImage

Los fans que no pudieron comprar entradas podrán consolarse con la retransmisión del show en línea , con un precio de 24,99 libras (aproximadamente 34 dólares ). No es económico, pero es una posibilidad. Y entre un grupo de amigos se hace más que justificable .

Este es el teaser del evento

Sobre la transmisión, la siempre categórica Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy, declaró haber escuchado a su gente: “Hemos recibido una demanda masiva por parte de fans de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas. Se volcaron en las redes sociales, suplicándonos que transmitiéramos el concierto en directo. Como es un evento histórico, no podíamos decepcionarlos” .

Los fans pueden emocionarse. Se acerca la monumental actuación de despedida de Ozzy Osbourne y Black Sabbath, y se compartió el tráiler de la que será la última venia de Ozzy, Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow . Puede verlo acá, porque anticipa perfectamente la esperadísima retransmisión global en directo del concierto con todas las entradas agotadas, que no te puedes perder.

¿Quién lo graba, lo transmite, lo toca?

Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow será capturado, producido y distribuido por Mercury Studios (One to One: John & Yoko, American Symphony, Metallica Saved My Life), pioneros en la narración de historias musicales de primera calidad en cine, televisión, podcasts y formatos inmersivos.